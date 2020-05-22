【港版國安法】路透引述私人銀行家：部分富豪已有計劃撤走部分資金

▲ 路透社引述私人銀行家及獵頭公司指，香港將面臨資金及人才流失。

全國人大會議將審議「港版國安法」，路透社引述私人銀行家及獵頭公司指，香港將面臨資金及人才流失，部分富裕人士已開始籌備plan B。

報道引述一名管理超過2000億美元資產的歐洲私人銀行資深銀行家指，去年發生社會事件時，部分客戶仍相信事情總有一天會過去，但他們目前正採取行動，冀減低其財富的集中風險。

該銀行家指，去年部分客戶開始準備撤資這個plan B計劃，惟並未有將資產調移香港，但現時已收到這些客戶查詢，希望展開有關計劃了。

報道亦引述其他銀行家稱，因應「港版國安法」的推出，香港現時在吸引人才方面也會出現困難。

倫敦財富管理顧問及獵頭公司合伙人Rahul Sen指，旗下有客戶曾考慮於香港設立分支機構，但基於去年的社會運動，決定轉移至新加坡設立，若抗議活動持續更長時間，或未有解決方案，香港現有的銀行或會考慮在新加坡擴大其大中華業務。

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責任編輯：陳韻妍