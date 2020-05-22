【筍盤推介】5分鐘可達港鐵站　2房上車之選樓價僅400萬元

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【趣話財經】昔日BAT齊名 今日阿里雲已等於兩個百度？
樓市爆發新盤戰，氣氛更旺，最近準買家入市步伐更快，樓價600萬元以下的上車盤買少見少。以下介紹兩房放盤，叫價僅400萬元，該單位叫價較銀行估值更平13萬元，銀行一定「估足價」，適合換樓人士。
放盤詳細資料如下：
|物業地址:
|元朗好順利大廈2座低層F室 (物業編號: M300240457)
|實用面積：
|309平方呎
|間隔:
|2房
|叫價：
|400萬元
|賣點：
|．上車恩物 可借足9成
．單位附設簡單裝修 要求不高可即入住
．位於區內核心地段
．3分鐘到新界西旗艦商場YOHO Mall
．5分鐘到元朗西鐵站、輕鐵總站、巴士站
．民生便利，附近食肆林立
．叫價較同屋苑呎價低4.19%
．叫價較銀行估價低13萬
有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/3bpnHdL
以下有更多單位相片：
註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 陳詠妍