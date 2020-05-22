【筍盤推介】5分鐘可達港鐵站　2房上車之選樓價僅400萬元

樓市爆發新盤戰，氣氛更旺，最近準買家入市步伐更快，樓價600萬元以下的上車盤買少見少。以下介紹兩房放盤，叫價僅400萬元，該單位叫價較銀行估值更平13萬元，銀行一定「估足價」，適合換樓人士。



放盤詳細資料如下：

物業地址: 元朗好順利大廈2座低層F室 (物業編號: M300240457)

實用面積： 309平方呎

間隔: 2房 叫價： 400萬元 賣點： ．上車恩物 可借足9成

．單位附設簡單裝修 要求不高可即入住

．位於區內核心地段

．3分鐘到新界西旗艦商場YOHO Mall

．5分鐘到元朗西鐵站、輕鐵總站、巴士站

．民生便利，附近食肆林立

．叫價較同屋苑呎價低4.19%

．叫價較銀行估價低13萬





有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3bpnHdL

以下有更多單位相片：

▲ 廚房可貯存空間不多，或需額外添置廚櫃

▲ 房間設有小窗檯

▲ 單位設有多個窗戶，感覺光猛

▲ 單位採「眼鏡房」設計

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。



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