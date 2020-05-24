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【丘質故事】千金買得心頭好　準業主竟變苦主

股樓投資 10:00 2020/05/24

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長輩成日教，買樓一定要買高層，先可以企得高，望得遠。河南省鄭州有位趙女士，就有呢個先見之明，5年前大手筆拎30萬元人民幣出黎，預購一個位處32樓的高層單位。工程一拖再拖等足5年，終於等到大廈起好，但最後發現，自己永遠都唔會搵到個單位。點解？因為棟大廈只得29層！

內地媒體報道指，趙女士2015年睇中呢個樓盤，當年平均呎價只係1,000元人民幣左右，設計圖就寫樓盤樓高33層，識得享受的她，決定拎30萬元人民幣首期入貨。2015年落訂，工程到2018年先動工，今年先起好，都算！趙女士去到現場諗住睇下新居，先發現全棟大廈樓高29層，但佢買32樓單位喎？去到天台跳起都去唔到咁高啦。

咁消失左嗰幾層嘅單位又去左邊？趙女士隨即聯同其他買左30樓或以上單位的業主，向發展商追討，但收到嘅答覆真係世界級。工作人員表示曾經聯絡過買家，樓層要進行調整，惟買家們無人接聽，先發生呢個「誤會」咁話。會唔會打俾十幾二十位業主，又同時無人聽咁神奇？各位又信唔信？

最後點收科呢？發展商話，如果真係想要單位的話，正式簽約時會再協調單位供應，但本身個堆苦主全部買緊30樓以上，而家俾幾多樓嘅單位佢，都好似中左伏咁。發展商亦提到，如果唔想要單位，會安排退還首期（但就無提過幾時會退）。

成為業主本來係值得高興之事，但如果拖足5年，到最後仲搞到一鑊粥咁，就真係高興都變掃興。

撰文 : 丘梓健

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