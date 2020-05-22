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【趣話財經】昔日BAT齊名　今日阿里雲已等於兩個百度？

股樓投資 21:07 2020/05/22

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阿里巴巴 （09988） 公布2020年財年的業績，其中係亞太區同中國市場雲計算龍頭的阿里雲，收入突破400億元人民幣，較去年同期升62%。大摩已經將阿里雲估值提高到770億美元，係百度整個集團估值嘅兩倍，係中國上市的互聯網公司中，單係阿里雲已經可以排第四。

在股市有一定經歷的朋友，都知道最初內地科網三巨頭，並不是ATM，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） ，而是BAT，除了阿里巴巴及騰訊外，還有在美國上市的百度。

百度當年靠搜索引擎起家，當年Google雖然能進入中國市場，但在退出中國市場前，搜索引擎上仍然大幅落後百度。不過，百度受微信、頭條、美團等自媒體、APP和公眾平台崛起，特別是微信大幅分流了傳統電腦的流量，百度市值逐步被騰訊及阿里巴巴拋離之餘，被美團取代，現在連阿里巴巴旗下的一間公司都不如。

筆者聽過不少關於當年BAT三個創辦人的作風，騰訊的馬化騰就算唔係公司，公司都照樣運作；馬雲雖然當年有話事權，但肯把管理工作逐步放俾其他人，至於百度的李彥宏，就每樣公司的決定都要經過佢點頭先可以通過。

當然，無話邊樣作風先正確，但去到BAT、ATM呢類大型公司，單靠一個人絕對管理唔到。近年李彥宏已經退居幕後，最近又傳百度到香港第二上市，且看百度能否重返三巨頭的寶座。

撰文 : 謝克迪, CFA

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