【美股戰報】「港版國安法」殺到　中美角力勢加劇

全國人大審議俗稱「港版國安法」、涉及建立香港維護國安法律及執行機制的草案，加劇中美角力。美股小幅低開，道指跌76點或0.29%，報24402點，標指跌7點或0.27%，報2940點，納指跌16點或0.42%，報9272點。

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草案文件提出授權全國人大常委會就建立香港維護國安制定相關法律，其中列明，可按照需要，在香港設立相關國安機構，引發港人憂慮內地國安及公安部門人員或可直接在港執法。

路透社報道，「港版國安法」或將造成撤資潮，一名歐洲私人銀行的高級銀行家表示，有客戶因害怕去年香港的情況重演，正著力避免資產集中的風險，並有客戶已啟動後備方案撤資。

另有銀行家認為，「港版國安法」將降低人們在香港工作和居住的意欲，金融機構將更難吸引人才，香港經濟在未來必然會承受很大壓力。

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在草案細節公布前，美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，倘若成事，白宮會作出強烈反應。美國國務院亦警告，根據《香港人權與民主法》，維持高度自治及尊重人權是香港享有特殊地位的關鍵，中國採取任何違反港人意願的立法，都會造成嚴重動盪，美國與國際社會必定予以強烈譴責。

美國兩黨參議員亦提出法案，擬制裁推行「港版國安法」的中國官員，並提出決議案，譴責中國企圖剝奪香港自由。多名美國國會議員在Twitter發聲，表達關注。

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此外，白宮近日發布最新對華戰略報告，突顯中美間的裂縫日益加深。報告承認過去幾十年的對華接觸政策已經失敗，未來將改為採取公開施壓的方法，遏制中國在經濟、軍事、政治等多領域的擴張。美國國務卿蓬佩奧，指出媒體專注於目前的疫情大流行，忽視中國構成的挑戰。

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