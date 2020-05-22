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【人民幣】人幣跌穿7.14關　外資未一面倒看淡

金融經濟 21:07 2020/05/22

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雖然ING剛下調人幣年底目標價，但星展暫維持年底在岸價或重上6.95高位的預測。

受中美關係轉趨緊張及「港版國安法」影響，今天（5月22日）股滙突呈雙殺，港股急瀉逾千點，而人民幣也備受沽壓。惟外資大行暫時仍未「鬥熊」，未對人民幣一面倒看淡，如星展暫仍維持今年底在岸價兌美元6.95的預測，主因全球疫情將受控及料美國大選後陰霾漸消等，皆有利非美貨幣止跌趨穩。

在岸價兌美元昨失守7.14關，在亞洲時段收報7.1416，離岸價更一度跌穿7.16。

星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮今晚表示，現階段暫仍維持今年內人幣在岸價先低後高的預估，6月底料見7.05，第3季險守7算大關，及至年底或重上6.95，明年首季更高見6.9，主因包括兩會期間內地重申維穩，以及挺經濟、保就業等決心。再者，隨着全球疫情漸受控，以及美國總統大選於11月3日舉行，當結果明朗化後，相信市場避險情緒急降溫，美元難再持續走強，變相有利包括人幣在內的非美貨幣，何況人幣始終具息差優勢。

不過，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈則改變原先較牛的看法，剛下調在岸價的年底目標價預測，由6.9調低至7.05，且料今年最差情況有機會下試7.3才尋底。由於正值美國大選年，特朗普為增加競選籌碼，對華的強硬態度由貿易戰升級至金融戰，以至科技戰；復添國安法的出台，或引起歐美抵制等，短期內皆不利人幣。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 人民幣

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