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【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）

環球政治 22:22 2020/05/22

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中美角力升級，全國人大會議審議「港版國安法」，美方揚言有強烈反應。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter發文表示，美國譴責中方在香港實施國家安全法律，促請中方三思。他又強調，華府與香港人站在同一陣線。

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美國國務院其後在網站發表蓬佩奧的完整聲明，指稱全國人大單方面對香港強加國安法，繞過了香港完善的立法程序，無視港人意願，美國對此作出譴責，並形容中方決定是《中英聯合聲明》北京給予香港高度自治承諾的喪鐘。

蓬佩奧在聲明形容，人大決定是災難性，敦促中方重新考慮，遵守國際義務。他指，香港高度自治、民主體制和公民自由，都是維護美國賦予香港特殊待遇的關鍵。

而美國總統特朗普早前揚言，北京如果實施港版國安法，美國會予以「強烈回應」。但特朗普未有交代美國具體打算怎樣做，只表示會在適當時候發表全面聲明。

中國外交部回應指，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

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記者：韓羚

政治 地緣政治 中美關係 蓬佩奧 國安法 香港 中國 美國 Twitter 譴責

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