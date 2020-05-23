【中小企教室】免費/付費VPN推介　用哪間比較好？

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【保安漏洞】黑客瞄準IIoT 進擊智能工廠
「港版國安法」的消息傳出後，隨即引起港人恐慌，不少網民呼籲要下載VPN，以保障自己。VPN再度成為城中熱話，不過市場上有眾多免費及付費VPN選擇，大家亦要慎重選擇，以保障個人私隱安全。
事實上，面對網絡攻擊威脅不斷，過去亦早有不少專家建議善用VPN連線，用戶發送及接收的數據都會被加密處理，可防止網絡罪犯設立虛假Wi-Fi熱點、以及利用惡意軟件進入用戶裝置。
而用戶可以私隱安全、伺服器數量、速度、支援服務等去衡量VPN服務的好壞。以下各較為熱門的VPN比較：
|VPN選擇
|ProtonVPN
|Tunnel Bear
|ExpressVPN
|Surfshark
|月費
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兩年計劃優惠下的月費
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限時優惠
|支援裝置
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免費版速度較慢，基本、升級、Visionary版的速度會更快。
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|5 個裝置
|無裝置連接數量上限
|伺服器數量
|610 個（44國家）
|20個（7個國家選擇）
|高達 3,000 多個（94 個國家選擇）
|超過1041個（61個國家）
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另值得一提的是，在今年2月就有關於Google Play store被揭有內地企業，上架了24款惡意Apps的消息傳出，下載量更達3.82億次。為避免被發現，這間稱作「Shenzhen Hawk」的公司更採用不同開發者化名。其中更有不少為VPN應用程式，用戶下載時請注意！
＞＞＞Google Play商店驚現24款「惡意」Apps 下載量逾3億次【附名單】
在今年三月亦有外媒報道指，知名應用程式（App）數據分析平台Sensor Tower利用VPN及廣告攔截應用程式，收集涉及數百萬Android及iOS平台的用戶數據。
責任編輯：張寶燕