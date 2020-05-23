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【中小企教室】免費/付費VPN推介　用哪間比較好？

科技 12:00 2020/05/23

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「港版國安法」的消息傳出後，VPN再度成為城中熱話，用戶可以私隱安全、伺服器數量、速度、支援服務等去衡量VPN服務的好壞。

「港版國安法」的消息傳出後，隨即引起港人恐慌，不少網民呼籲要下載VPN，以保障自己。VPN再度成為城中熱話，不過市場上有眾多免費及付費VPN選擇，大家亦要慎重選擇，以保障個人私隱安全。

事實上，面對網絡攻擊威脅不斷，過去亦早有不少專家建議善用VPN連線，用戶發送及接收的數據都會被加密處理，可防止網絡罪犯設立虛假Wi-Fi熱點、以及利用惡意軟件進入用戶裝置。

而用戶可以私隱安全、伺服器數量、速度、支援服務等去衡量VPN服務的好壞。以下各較為熱門的VPN比較：

VPN選擇 ProtonVPN Tunnel Bear ExpressVPN Surfshark
月費
  • 免費版

兩年計劃優惠下的月費

  • 基本版：3.29美元（約26港元）
  • 升級版：6.63美元（約52港元）
  • Visionary版：19.96美元（約154.74港元）
  • 免費版
  • Unlimited版：3.33美元（約26港元）
  • 1個月：12.95美元（約100港元）
  • 半年方案：9.99美元（平均每月77港元）
  • 1年方案：8.32美元（平均每月65港元）

限時優惠

  • 55.08美元/12個月（平均每月36港元）
  • 59.76美元/24個月(平均每月19港元)
支援裝置
  • 免費：1個
  • 基本版：2個
  • 升級版：5個
  • Visionary版：10個

免費版速度較慢，基本、升級、Visionary版的速度會更快。
  • 免費版：限制每月 500 MB流量，但用戶只要利用自己的 Twitter 帳戶發送一條訊息、協助推廣 TunnelBear ，就能每月再額外獲得 1 GB 流量，所以每月最多可用流量為 1.5 GB
  • Unlimited版：5個設備
 5 個裝置 無裝置連接數量上限
伺服器數量 610 個（44國家） 20個（7個國家選擇） 高達 3,000 多個（94 個國家選擇） 超過1041個（61個國家）

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另值得一提的是，在今年2月就有關於Google Play store被揭有內地企業，上架了24款惡意Apps的消息傳出，下載量更達3.82億次。為避免被發現，這間稱作「Shenzhen Hawk」的公司更採用不同開發者化名。其中更有不少為VPN應用程式，用戶下載時請注意！

＞＞＞Google Play商店驚現24款「惡意」Apps　下載量逾3億次【附名單】

在今年三月亦有外媒報道指，知名應用程式（App）數據分析平台Sensor Tower利用VPN及廣告攔截應用程式，收集涉及數百萬Android及iOS平台的用戶數據。

＞＞＞應用程式分析平台　外媒揭藉VPN及廣告App收集數據

責任編輯：張寶燕

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