【港股追蹤】下周睇啲乜？　仲有隻新經濟股派成績表

恒指本周受到政治市影響，周五（22日）更失守23000點關口，形勢未算樂觀。但要留意大市跌幅主要來自港資股，新經濟股雖然同樣下挫，但消息面對她們的實際影響不大，或只是跟隨大市獲利回吐。阿里巴巴（09988）周五晚公布的全年業績，期內收入按年上升35%，至5,097.1億元人民幣，非公認會計準則純利則為1,324.8億元人民幣，按年增長42%，兩者均稍勝市場預期，預期下周一（25日）開市後股價會有支持。

除阿里外，另一隻會公布業績的股份為美團點評（03690），公司下周一會公布首季業績。內地首季經濟受疫情打擊，連美團也在3月底發通告，指出疫情將影響集團首季收入，或按年錄得負增長及經營虧損。不過市場未有因此「縮沙」，股價反而由3月底低位約70元，升至本周高位逾130元，以高低位計，僅兩個月時間錄得逾80%升幅，實在非常誇張。

現時市場預期，美團首季收入約在160億元人民幣左右，同比減少約15%。不過，大行對美團前景十分看好，普遍都給予股份「買入」或「跑贏大市」評級，當中大和及里昂對股份的目標價達130元，以現價計仍有10%潛在升幅，瑞信則更看好，對股份目標價為139元，屬券商之中睇得較牛的一批。

另一方面，恒指公司剛完成同股不同權股份納入成分股諮詢，通過這類股份在下一次指數檢討開始可獲納入指數，市場預期美團染藍機會甚高，成為股份一大賣點。

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