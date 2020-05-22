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Burberry：綫上零售將是疫後主流 末季同店銷售跌27%

金融經濟 20:27 2020/05/22

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Burberry約40%銷售額來自中國顧客，當中50%來自境內購物，50%來自境外消費。

英國奢侈品牌Burberry公布截至3月28日止全年業績，去年純利按年下跌64%至1.22億英鎊（約11.5億港元）,主要因疫情關店及為存貨撥備。其中第四季同店銷售按年跌27%，主因疫情期間全球六成門店關閉，而首三季同店銷售則升4%。

Burberry去年經調整經營溢利減少8%至4.04億英鎊，基於疫情的長遠考量，集團不派末期息，亦不發布2021財年的業績指引。

今年中國及南韓銷售理想

首席財務官Julie Brown在電話會議中表示，中國及南韓率先重啟經濟活動，兩地銷售初見反彈，中國門店重開時更有顧客在門外排隊等候購物，今年來兩地銷售額已高於去年同期。

Brown指，集團40%銷售額來自中國顧客，當中50%來自境內購物，50%來自境外消費，而境外消費部分逐步回流至境內，同樣情況亦見於香港。

全球仍有50%門店關閉

現時Burberry在全球仍有50%門店關閉，他稱，旅客消費轉移至本土市場及綫上零售將會是疫情後的主軸，集團已重點發展數碼化零售。至於與騰訊（00700）合作，位於深圳的新零售店將於今年稍後時間開幕。

相關文章：Burberry撤全年業績財務指引　疫情累內地銷售額減逾70%

相關文章：【零售寒冬】傳Fendi香港辦公室裁員三分之一

經濟 疫情 純利 零售 同店銷售 銷售 英國 中國

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