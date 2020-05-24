【中醫教路】「有咩要戒口」？　醫師媽的涼茶中伏記

開診之今，收到最多的查詢就是「醫師我會唔會死架？！」和「有咩要戒口呀？」。欄目初開便談到生死大事實在過於嚴肅，所以今天我們就先來探討一下忌口的問題。

我的病人都知道，我從不要求他們忌口。從中醫學的角度來說，食物的確是致病或令疾病變化的一大因素，然而我卻覺得情志更為關鍵。我實在不願意以所謂醫師的權威限制病人的自由，讓病人在盛暑炎夏點一杯凍檸茶都要前思後想、心中高呼「罪過罪過」。當然，該有的醫囑還是不能少；我慣常的做法是向病人解釋一遍診斷結果和當下身體狀況，說明中藥或針灸的治療方向，再提出生活上有何配合可令病愈更迅捷，至於是否配合、配合多少，就由病人自己全權負責。

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但是有一種本地神枱級的國民飲品，真的讓我萬分頭痕，不知應該如何解釋其利弊之處。此飲品擁躉無數，不但總有一間在左近，更是總有一款啱你飲。無論是生飛滋、喉嚨痛、感冒、便秘、口乾等等甚麼不適，都是一碗搞掂，十元八塊醫好一個病。港人對涼茶確是有種謎之信心，爆棚到有病不看醫生，找涼茶鋪阿姐就是了。今日要分享的就是醫師媽的涼茶中伏記。

醫師媽的涼茶中伏記

我的慈母乃是一位相識滿天下、風風火火的性急女子。有天她忽覺「熱氣」(不知為何大家看病時總愛說覺得自己很熱氣，到底是如何熱怎樣熱，卻常常說不出個究竟來)，晨早Whatsapp小人求方；問她症狀，她回說口瘡兩粒、牙痛一晚，也自動自覺拍了舌頭的照片傳給我。根據望診問診，再結合她那幾天晚晚煲劇到凌晨的作息和我平素對她體質的了解，初步推斷為虛火上炎，治以滋陰降火為主。正當我傍晚下班準備好適用藥物，打算回娘家探望並確診處方之際，忽然收到她來電。

「我標哂冷汗，好頭暈，胃又絞住絞住，好辛苦呀，要唔要call白車？」

母親大人虛弱又急躁的聲音響起。我三步併作兩步趕回家中，發現其所言非虛，心中不禁疑惑，本來是小病，一兩劑中藥足矣，怎麼數小時間病情變化如此之大？

「我牙痛到不得了呀！五樓芬姨話佢上次都係咁，飲碗廿四味即刻冇事，咁隔離樓阿娣姨喺涼茶鋪做嘛，佢又話包搞掂喎，收工拎咗一樽俾我，我飲完就咁樣喇，咩事呀究竟？」

你問我咩事？我才想問你、芬姨和娣姨咩事吧。我多麼想說，你們犯了以下三戒啊！

1. 實火虛火傻傻分不清！

2. 雖然一樣米養到百樣人，但同一碗藥真的很可能醫不好一百個看似有同一種病的人啊！

3. 以訛傳訛！信隔離邨的陌生人、微信長輩圖和朋友圈宣傳文都不信本醫師！

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▲ 涼茶鋪有不同的涼茶可選擇。（資料圖片）

涼茶是藥；藥不能亂吃；所以涼茶不能亂飲。生飛滋也好、牙痛也罷，其實在中醫學的角度可以有很多原因，不止虛火實火，甚至連脾虛腎虛也可以是病因。一碗藥效為清熱瀉(實)火的廿四味，又怎可能包搞掂一切看似熱氣實非熱氣的病症呢？

涼茶是藥，藥用得不妥會令病情惡化；所以涼茶不能亂飲。母親的病因為一碗廿四味而完全轉化為另一個病，於是我本來準備好的藥物也派不上用場了。唯有先用針灸緩其不適，再迅速擬方急急腳跑落藥房執藥煲藥，弄得一片兵荒馬亂。

涼茶是藥，藥應該對症而下；所以涼茶不能亂飲。經此一役，我明白到娣姨工作的涼茶鋪實在非常足料，日後若見腸燥便秘，我也必須要幫襯一碗火麻仁。甚麼？你也想飲？說了三遍涼茶不能亂飲，你還未看懂？！為了身體著想，還是快從頭再讀一遍罷。