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【港版國安法】港美國商會：法案或削港金融中心地位　促北京澄清立法細節

金融經濟 20:40 2020/05/22

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香港美國商會促請北京就法案作出澄清，並形容香港未來的業務前景風險正逐漸升溫。

全國人大會議將審議「港版國安法」。香港美國商會促請北京就法案作出澄清，並形容香港未來的業務前景風險正逐漸升溫，特別是「港版國安法」或觸發中美進一步磨擦，表明若香港作為國際商業及金融中心的地位被蠶蝕，「沒有人可以得益（no one wins）」。

香港美國商會發聲明指，香港以獨立司法機關及集會自由等，從而區分出與中國的不同，而有關的要素長久以來一直推動香港繁榮，並成為全球其中一個頂尖的國際商業中心。

港美國商會：最終或削弱港特殊待遇

商會續指，但全國人大繞過香港立法程序頒布香港安全法，可能會危害國際業務的未來前景，特別是當局並無詳細列出並澄清一連串詳情。同時，法案或加劇中美的角力，最終將削弱《香港政策法》中定義的香港​​特殊待遇。商會又警告，香港本已受中美貿易戰的牽連，而擬議中的法案更可能觸發新一輪磨擦。

香港美國商會主席Robert Grieves表示，若香港作為國際商業及金融中心的地位被蠶蝕，沒有人可以得益。

促港府確保在港外藉人士安全

商會行政總裁Tara Joseph強調，當局有必要進一步披露更多法案相關的定義及細則，以緩解商界的憂慮，「法案如何影響法治？是否意味會限制網絡、新聞和個人自由？」，社會更可能關注到居港的外藉人士人身安全。

商會認為，若國家安全法的定義模糊不清，將影響招募及挽留頂級人才，期望港府可以協助確保海外高層在港的安全，令企業可放心來港從事商業活動。

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