【強積金】MPF中介人　不收取保就業計劃申請費用

▲ 政府的「保就業」計劃下周一開始接受申請，MPF專家建議申請人先往網站細閱流程。

政府推出的抗疫「保就業」計劃將於下周一（5月25日）正式接受申請，4間強積金（MPF）受託人回應本報查詢指，有意提出申請的僱主及自僱人士，可善用周末時間，先到「保就業」計劃（ESS）網站了解條款，以及準備好所需資料，資料齊全有助順利完成網上申請程序。而MPF中介人絕不會為僱主及自僱人士發出相關證明書而收取任何費用。

僱主宜向受託人了解 揀選合適月份

友邦香港亦建議，有興趣申請計劃的僱主，須從2019年12月至2020年3月四個月中選擇一個指定月份，以計算補貼金額，建議他們在申請前先與強積金受託人了解個別月份的供款資料，從中先揀選好最合適的指定月份，申請過程自然更快更流暢。

MPF「一哥」滙豐則指 ，截至3月31日，滙豐強積金共有超過55萬個僱員帳戶，以及近3萬個自僱人士強積金帳戶。早前已收到不少成員查詢，主要問題圍繞是否符合資格、申請所需文件、流程，以及受託人如何協助有關申請等。

滙豐發言人提醒，僱主及自僱人士欲申請「保就業」計劃，需留意4點︰

（1）政府指出第一期保就業計劃，只適用於今年3月31日或之前已開設的強積金戶口；

（2）欲申請「保就業」計劃的僱主及自僱人士，毋須自行提交MPF資料；

（3）亦毋須向滙豐強積金繳交任何費用；

（4）受託人亦不會主動要求申請者提交任何個人資料。

發言人續說，滙豐作為受託人，將積極配合政府委聘的代理人，在獲得申請人授權後提供所需文件，而合資格申請人需通過政府審批。

至於5大受託人之一的永明金融表示，旗下合共大約有50萬名強積金計劃，以及為職業退休計劃（ORSO）成員服務，惟不清楚當中有多少符合申請「保就業」計劃的資格。

永明金融發言人透露，成員一般較多查詢是自己的強積金帳戶，是否在3月31日或以前已經開立；亦有部分自僱人士希望了解，有關追溯開設的MPF帳戶是否合資格。惟隨着政府於上周二（12日） 進一步向公眾提供更多詳情，大部分灰色地帶及誤解已被釐清，例如有關戶口須於3月底或以前開設，不能將開設日期追溯至該日或較早日子。此外，4月1日或之後開設的戶口，均不符合申請資格。而僱主於去年12月至今年3月的強積金供款資料，已於今年5月7日「定格」，用以計算工資補貼，僱主不能更改資料。

永明金融又說，就僱主而言，他們只可就於5月7日或以前，已繳清強制性供款（不包括附加費）的僱員申請工資補貼，而政府工資補貼金額則須全數用於僱員工資。另外，政府亦於本周一（18日）公布有關計劃的罰則，僱主應盡力遵守申請計劃的承諾，以免遭受罰款。合資格僱主和自僱人士可於5月25日至6月14日作網上申請，過程中政府會要求參與計劃的僱主和自僱人士，授權由政府委聘的「保就業」計劃代理人，接收強積金受託人直接提供的MPF紀錄證明書，以確認與其MPF供款有關的資料。僱主及自僱人士毋須自行向強積金受託人獲取有關資料，而強積金受託人亦不會收取僱主和自僱人士發出證明書的費用。

是否符合申請資格 政府代理人決定

另一方面，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時說，BCT銀聯集團除了旗下兩個強積金計劃，以及匯集職業退休計劃外，亦有為其他MPF計劃及職業退休計劃提供信託（ORSO）服務，合共涵蓋接近30萬個僱員帳戶，及1.6萬個自僱人士帳戶。

劉嘉時強調，「保就業」計劃（ESS）需由僱主及自僱人士提出申請，是否符合申請資格，亦由政府委聘的「保就業」計劃代理人（ESS代理人）決定，BCT等受託人不會提出申請。

身兼香港信託人公會副主席的劉嘉時又指，業界已成立工作小組，與14間受託人跟政府當局及ESS代理人策劃執行細節，業界不會收取任何費用，目的是要與企業及大眾共渡時艱。

劉嘉時透露，自從政府和ESS代理人於本周一公布申請細節及提供服務熱綫，BCT銀聯接獲的查詢略為回落。然而，仍有大量僱主及自僱人士查問，當中包括開立戶口的手續及時間、查閱供款紀錄；於較早前申請開戶者，則跟進開戶進展等。另外，繼續有不少客戶要求取回網上私人密碼，以查閱帳戶資料。

宜先上ESS網站了解條款 準備資料

劉嘉時再三重申，「保就業」計劃（ESS）於下周一開始在網上接受申請，有意提出申請的人士可善用這幾天時間，先到ESS網站了解條款及準備好所需資料，資料齊全有助順利完成網上申請程序。且特別提醒ORSO的僱主，有別於強積金計劃的僱主，他們必須自己向ESS代理人提交有關僱員的資料及薪酬紀錄，所以要留意提交格式（即必須使用申請網站的指定表格）。而ESS代理人亦會抽查ORSO僱主作實地審核，即使申請完成，ORSO 僱主亦應保存有關申請的實體證明文件兩年，作為申請後審計之用。

而友邦香港則指，截至本周二（5月19日），AIA共接獲逾萬宗與「保就業」計劃相關的查詢。近半查詢是有關僱主計劃申請、成員登記及申請資格等，另外有超過四成查詢是有關現有計劃或帳戶的供款狀況。

友邦香港提點， 政府宣布推出「保就業」計劃後，隨即收到不少客戶查詢，當中不少對計劃有誤解，例如以為工資補貼是直接補貼僱員而非僱主，或以為補貼申請將由強積金受託人處理等。隨着政府公布更多計劃詳情，僱主及自僱人士早前的誤解亦得以釐清。

友邦香港提醒，有興趣申請「保就業」計劃的僱主及自僱人士，政府已委聘代理人協助推行計劃，處理和審核補貼申請等。作為強積金受託人，會積極配合政府，與代理人緊密合作，讓相關補貼可以及早發放到受疫情影響的企業，協助他們渡過時艱。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源