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【海外移民】「第3波」移民潮將出現？　重溫香港史上最大的移民潮

環球政經 19:57 2020/05/23

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香港史上最大的移民潮莫過於1997年香港主權移交前，當年不少香港人都認為回歸是一個不明朗因素，所以萌生移民念頭，逾30多萬人在1987到1992年間移居外地，可說是香港史上最大的移民潮。

在1984年中英談判前後，港人擔憂香港主權移交後，社會原有的政治制度和生活，會受到極大衝擊，不少人開始計劃移居外地，加上經歷1989年的六四民運，不少人對即將到來的主權移交感到悲觀和恐懼，在1987到1992年這5年間，港人移民外國的數目急遽增加，平均每年達6.6萬人，共有逾30多萬人移民。

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香港移民最高峰的年份是1992年，當年有6.6萬人移居海外，及後的1993至1995年，香港每年移民人數亦在4萬至6萬的高位徘徊。2014年香港「雨傘運動」失敗後，也曾出現一波人數較少的外移潮，可算是「第二波」移民潮，直到2017年，香港居民移民外國的估計人數，曾創歷年新低的記錄，人數估計只有約6500人。

2019年，反《逃犯條例》修訂引發的政治風暴後，社會動盪持續，而2020年頭初亦有新冠肺炎疫情打擊全球經濟，近日就有北京擬推「港版國安法」的消息，究竟會否引發「第3波」移民潮？我們拭目以待。

撰文 : 黎以芳

移民 疫情 政治 經濟 國安法 逃犯條例 香港 北京 新冠肺炎 雨傘運動

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