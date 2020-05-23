企業如何面對管理新常態？　花旗伍燕儀：要有同理心

新冠肺炎疫情衝擊全球職場，花旗集團香港及澳門區行長暨行政總裁伍燕儀表示，疫情加速了工作、管理模式的改變，如遙距工作、彈性上班、工作與生活融合等。「（要望住員工在工作）的思維，真是要改變。」

疫情過後 遙距在家工作將持續

伍燕儀接受專訪時表示，農曆新年後開始，香港約4,200名員工中有約45%實行在家工作，及後上升至近70%。5月20日開始實施第一階段回公司上班（Return-to-site strategy），維持約50%員工在家工作。



花旗集團香港在今次疫情中，9成以上員工可遙距訪問公司系統，系統因應監管需要，禁止員工在公司外列印資料。同時，為方便前綫同事如客戶關係經理（relationship manager）繼續工作，提供VPN電話及Live Chat方便錄音及溝通。本月又推出「保險虛擬會客室」配以電子簽名，方便客戶投保人壽、儲蓄、退休、危疾及醫療相關的保險產品。

▲ 為讓同事有更好的「在家工作」環境，花旗可安排同事借公司的電腦設備回家使用。（梁巧恩攝）

她相信，部分在疫情期間實行的措施如VPN（virtual private network）電話、遙距訪問（remote access）公司系統等，在疫情過後仍持續。



該行投資銀行部的員工，過去要與客戶一起周圍飛，與投資者見面做路演，疫情下改為透過視像會議進行。「試過有同事朝7晚10做多個路演，雖然很疲累，但投資者及客戶也接受。」疫情過去，不排除有客戶或投資者也接受以視像會議來進行路演。



有同理心 目標為本衡量成績

科技助企業在疫情中繼續運作，但伍燕儀強調，科技應用也必須以人為本。坊間有僱主擔心員工在家工作會不夠專心甚至偷懶，尋求科技去監察員工。她表示：「望住他（員工）也不知他是否在工作，就算他在工作也可以不夠質素。這種思維，真是要改變。」



她相信目標為本，以成績來衡量。若同事能夠1小時做完又做得好，是他的本事，做其他事也沒所謂。



疫情期間，她反而擔心同事做得過多，沒有了午飯、小休時間，更失去與同事閒聊的機會。試過舉行虛擬瑜伽堂，供同事練習兼休息。同時，在家工作時，也少不免要處理家中瑣事。「管理層要有同理心，讓同事可靈活工作，做好工作與生活整合（work-life integration）。」



「敏捷式開發」思維 利風險管理

疫情來得快又凶，令不少企業措手不及。伍燕儀坦言，疫情可算是未能預計的緊急風險（unknown emergency risk），無法事前預計及準備，對管理層是一大挑戰。關鍵是管理層是否有遠見，及早順應新趨勢而行：「我們幾年前已做好數碼轉型計劃。」



伍燕儀所指的數碼轉型不單是投資應用新科技，也包括更深層次的工作文化改變。將應用於軟件研發管理上的敏捷式開發（Agile methodology），應用於銀行的產品開發、日常運作及風險管理，包括出現緊急情況時，如何快速召集應變小組、測試不同解決方法、改變應對策略，失敗了如何再嘗試。她強調，這是一種文化及思維上的轉型，不是簡單的建立制度。「管理層雖已有一定的工作經驗，也需要學習。疫情是一個機會，加速制度、策略上的改變，令公司更易更無阻隔地作出改變。」



記者：梁巧恩



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