港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽

全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，市場憂心此舉將影響香港前景，也令港人再萌生移民的念頭。在Google的搜尋器上，近日「移民」一詞成為熱搜之一，較熱門地點分別是台灣、加拿大等地，不過要作投資移民又要有甚麼條件？

155萬創業三年移民台灣 申請人須在台灣投資600萬新台幣(約155萬港元)開設實體店經營生意3年，並且需聘請2位台籍員工及在台住滿3年，在一年內不能離台超過30日。 *台灣現時並未將置業定為投資移民的要求，因此投資物業並不符合投資移民的申請資格。

投資486萬移居泰國 申請永居泰國並非易事，泰國提供多達10多種簽證，第一步要先申領「非移民簽證」得到長期居泰資格。申請時，持有非移民簽證連續居留最少3年以及在泰國投資最少 2,000 萬泰銖（約 486萬港元）或是親屬是擁有居留許可的泰國居民。

36萬創業移居日本 日本投資移民審批時間快，社會福利好，只要申請人投資500萬日圓創業（約36萬港元），便可申請為期一年的「經營管理簽證」。只要公司收入可支持留日生活，便可續簽，而成為日本永久居民，則需要連續住滿10年。另外，申請者每年也需居住日本180天或以上，至於配偶及未婚子女可申請家族滯在簽證。

投資約1,400萬 移民新加坡 新加坡設有全球商業投資者計劃，申請人至少有3年創業經驗，並需要投資為期最少5 年至少 250 萬新幣（約 1,361 萬港元)創業或擴充已有的業務到當地，或者將同等資金投資在新加坡公司的全球商業投資者計劃基金，即可申請成為當地的永久居民。申請人的配偶及未婚子女也可以附屬申請人身份，申請永久居留權，他們均需要服兵役。 *投資人申請投資移民起三年的年均營業額必須達到至少5,000萬坡元（約2.72億港元），方符合永久移民的資格。

移居馬來西亞 「馬來西亞第二家園」計劃以50歲作為申請資格的分界，需滿足不同財政要求方可申請，可獲10年居留簽證，而因其不屬於長期移民的申請，申請人無需受到簽證期內居留日數的限制。 50歲或以下申請人 申請時需擁有最少50萬令吉（約89萬港元）的流動資產和獲每月約1萬令吉（約1.8萬港元）的海外收入；其後需開設定存戶口，放入至少30萬令吉（約53萬港元），首年可提取最多15萬令吉（約27萬港元），用作買車、買樓、子女教育或醫療開支等。 50歲以上的申請人 申請時需擁有最少35萬令吉（約62萬港元）的流動資產和每月1萬令吉（約1.8萬港元）的海外收入。其後需開設定存戶口，放入至少15萬令吉（約27萬港元），首年可提取最多5萬令吉（約9萬港元），用作買車、買樓、子女教育或醫療開支等。 申請成功者可攜帶配偶、年滿60歲以上的父母，以及21歲以下的未婚孩子一同移居馬來西亞生活，並在當地逗留 10 年。不過值得留意的是，此簽證大多不能工作（50歲以上申請者可從事每周20小時兼職工作），但容許在當地開公司創業，除非申請人擁有專業技能。

加拿大移民門檻提升 加拿大政府定下2021年每年招收37萬新移民的目標，港人多以投資移民身份移居魁北克省申請人需擁有擁有200萬加元（約1,106萬港元）資產，而他們投資120萬加元（約660萬港元）於政府指定的移民基金5年，並需在過去5年內的其中兩年有全面企業管理經驗。 *截至2020年4月，加拿大有關部門網站顯示部分創業移民計劃已完結，包括Partial Owenership Stream和100% Ownership Stream。有意申請投資移民的人士，便需申請Work Permit Stream。 而有意申請的人士必先在愛德華王子島的Expression of Interest system建立個人檔案，當中須符合擁有不少於60萬加幣的總資產、擁有中學畢業或以上的學歷、年齡須介乎21歲至59歲，有一定語言要求以及有管理自家生意經驗等。

700萬港元移民美國 美國總統特朗普4月底發布「60天移民綠卡禁令」，若禁令持續，將令每年數十萬人移民美國夢碎，但農場工人和高科技產業僱員等等移民簽證則不再包括在內。 美國投資移民簽證計劃（EB-5），對申請人無任何年齡、學歷、語言、背景限制，只需投資至少90萬美元（約700萬港元，於美國移民局指定區域中心）或投資180萬美元（約1,400萬港元），並創造10個全職職位即可。申請人、配偶與21歲以下的未婚子女可同時獲得綠卡，與當地居民一樣享有教育福利，亦可就業，在取得綠卡5年後可獲美國公民身份，此簽證計劃每年限額為1萬個。 取得美國綠卡並不等於成為美國公民，綠卡持有人需滿足特定條件，方能成功入美國籍，成為選民及為家人申請綠卡，當中最基本的要求就是最少連續居美5年或與美國公民結婚。

擁有足夠資金可考慮移民澳洲 澳洲投資移民簽證分好幾種，當中較受港人歡迎的是商業創新移民簽證（188a）和商業投資移民簽證（188b）。 商業創新移民簽證（188a） 申請門檻較低，適合經商人士，申請人擁80萬澳元（約405萬港元）淨資產。至於公司營業額方面，兩年內每年營業額達均需最少達50萬澳元（約253萬港元）。 商業投資移民簽證（188b） 如沒有意欲成立公司，商業投資移民簽證（188b）或許比較適合。申請者只需投資州政府的指定項目如債券等，投資金額由150萬澳元起（約760萬港元）。另外，申请人亦需要拥有225萬澳元（約1,139萬港元）的淨資產。申請人亦需要滿足連續居住4年，每年須有40天或4年共有180天留澳的要求，方可申請獲得888C永久居民權。