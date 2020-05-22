【中美角力】美國要華媒記者通報個人資料 不論國籍

▲ 美國國務院正要求華媒中國環球電視網（CGTN）駐美的所有員工填寫問卷詳細通報個人資料，更包括屬美國公民的員工。

新冠疫情有緩和趨勢，但中國全國人大計劃審議港版國安法，加上中美兩國早前就疫情源頭起爭論，中美角力再升溫。美媒報道指，美國國務院正要求華媒中國環球電視網（CGTN）駐美的所有員工填寫問卷詳細通報個人資料，更包括屬美國公民的員工。

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美國今年2月將5間中國媒體駐美機構列為「外國使團」（foreign missions），並採取人數限制措施。中國其後宣布要求5間美國媒體申報人員及財務資料，更宣布驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》等3份報章的駐華記者。

美國有綫新聞網絡（CNN）向2名CGTN員工取得問卷副本，問卷約長達5頁，標題為國務院外交使團辦公室問卷（State Department Office of Foreign Missions Questionnaire）。問卷内容涉及CGTN員工及其配偶、子女、同住人士及其過去5年的工作地點等詳細信息。

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據悉，國務院要求CGTN駐美的所有員工，包括美國公民，於周一（18日）前填寫好問卷。但根據CGTN發送給員工的電郵中提到，該公司的法律部門表示通常只有外交人員被要求提供這些信息。

美國國務院發言人亦回應指，該部門要求CGTN員工填寫的問卷内容，與對外國使館或外交人員的要求相同，強調國務院有必要記錄所有駐美的外國使團僱員，會根據美國商務部政策進行管理。

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但CNN引述CGTN的員工指，他們認爲國務院的調查是要向美國籍的華媒員工施壓，更稱部分人已考慮離職。

CGTN未有對此事作回應，但該公司今年3月曾發聲明，指美國國務院加強對中國媒體的管制，稱此舉違反了美國對言論自由及新聞自由的神聖承諾。該公司呼籲美國政府停止將合法新聞營運變得政治化，指公司為中國表達對國際事務看法的平台。

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責任編輯：何穎兒