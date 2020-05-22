美國銀行業初步業績優於預期 有望重返正軌

聯儲局為應對新冠肺炎爆發，迅速採取積極對策，當中一連串減息行動令銀行業前景承受沉重壓力，銀行股的估值跌至極低水平。然而，隨著業績期展開，銀行業的基本因素在業績報告變得明朗。我們認為，當疫症危機緩和，經濟基本面開始重返正軌，多家銀行的盈利有望迅速回升至疫情爆發前的水平。

初步盈利報告顯示，銀行業在財務上依然穩佔優勢，足以抵禦目前的經濟風暴。此外，銀行業估值和複合賬面值往績吸引，為長線投資者提供有利入市良機。我們認為，銀行業或會在未來數季繼續增加儲備，視乎疫情相關限制措施解除後的經濟重啟步伐。若果疫情緩和加上經濟重現增長，我們相信銀行所累積的儲備實際上有助加快盈利復甦，因為銀行可隨時動用儲備，填補大部份預期的貸款虧損。

除了增加儲備外，許多銀行的存款和貸款亦錄得顯著增長；第一季初步業績報告顯示，銀行業貸款增長優於預期，較去年同季平均高7.3%。增長主要源於企業借貸人在3月市場劇烈波動時，提取循環信貸額度。信貸擴張突顯銀行業在經濟和市場受壓時，可對金融體系發揮關鍵作用，協助吸收衝擊和滿足客戶的流動資金需求。銀行業亦從中受惠，因為當客戶提取循環信貸額度，銀行可透過增加利息收入來締造利潤。

收益方面，據KBW 第一季度銀行盈利總結，銀行業第一季營運收益較去年同季上升4.0%，初步業績優於預期，淨利息收入得到支持。不少銀行的淨利息收入受惠於去年實施的利率對沖措施。我們的分析顯示，銀行業近期主要憑藉兩方面的支持，從而透過費用維持強勁收入。首先，銀行在第一季度錄得強勁的按揭收益，因為近期減息促使借款人進行再融資。部份銀行亦指出，其按揭業務仍然穩健，應有利未來的費用收入。其次，鑑於市場加劇波動，一些大型銀行涉及強勁資本市場活動的買賣收益增加。

整體而言，美國銀行業大致保持盈利能力，管理層在季度電話會議上表示有意維持派發股息，而非減少或暫停派息。這些因素支持我們的預期，儘管銀行業近期承受龐大阻力，並可能在持續不明朗環境下繼續面臨一定程度的挑戰，但仍可擔當締造長期價值的角色。