【科網狂潮】網易京東下周闖關聆訊　網易6.11、京東6.18掛牌

▲ 京東、網易下周闖關上市聆訊，消息指網易最快6月11日上市，而京東就會在18日上市。

中美關係因新冠病毒疫情惡化，金融戰硝煙漸起，在美上市的中概股回流香港時間表漸明。外電引述消息指，網易（美：NTES）、京東（美：JD）齊於下周四闖關上市聆訊，網易初步擬於6月11日在港掛牌，京東則爭取6月18日創立紀念日上市，但日程仍視乎市場變化而可能改變。

【新股IPO】下周四闖關 6月11日應可有一間上市

彭博社報道與市場已流傳消息相近，京東目標在港集資20億美元或以上。

據其他市場消息，網易擬在港集資介乎10至20億美元（約78至156億港元）。

京東、網易對消息不予置評。

因應瑞幸咖啡財務造假，美國借議題向中概股施壓，美國參議院通過一項法案，要求企業證明不受外國政府控制。若公司不能證明其未受政府控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法審計核查公司，以確定其不受外國政府控制，就會面對除牌風險。

美國口風漸變強硬，連過去甚少傳出有意回流的百度（美：BIDU），董事長李彥宏於北京出席兩會時也稱，留意事態發展，內部也在研究香港等地第二上市方案。

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