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物流人創供應鏈金融科技平台 送貨「Expedia化」 擁大客富士康

環球政經 10:09 2020/05/23

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網購完全改變我們的生活，最明顯例子是出遊，港人出遊不再去旅行社或中介公司、而是上各大網上旅遊平台買機票訂酒店，平台資訊完全透明，一目了然，先格價按一下掣訂票，即時「比錢」早上買票下午出發也可以，出遊變得輕鬆，也因此變得日常。若將「出遊」的人換轉是一堆貨，物流也「Expedia」或者「Trivago」化又如何？

「50後」Jimmy（周國強）、「60後」Alex（司徒英豪）、及「80後」Ivy（謝凱澄）三人因工作而認識，約3年前決定創立FreightAmigo平台，目標是令送貨變得更輕鬆，如去旅行網上買機票一樣，就能把貨件送到世界各地；不僅如此，平台還加入保險、融資等金融業務，將物流牽涉的八大範疇服務，包括提貨、報關、國際付運、目的地清關、交付、倉儲、保險及貿易融資整合在一個平台上處理。他們認為平台的重點不僅在物流，還有是融資，因此稱FreightAmigo為供應鏈金融科技平台。

客戶只要從電腦或手機App輸入貨件出發地及目的地，貨件重量及體積等資料，系統就會列出各物流公司的價錢，選好公司及提貨時間，再按一下手機掣或click一下滑鼠，就會在指定時間有人來提貨並送抵目的地，一站式門對門的物流服務。這中間涉及海陸空運輸甚至最後一公里的送遞服務，還有雙清關（出口及入口國家地區的清關手續）、保險等，路程距離及所需時間等，全部經由系統運算，當中應用了雲端、大數據、人工智能及區塊鏈等多項科技。

現時平台覆蓋的國家逾200個，Jimmy表示︰「由搬廠到送一份文件，我們都做。」 公司客戶約50%為上市公司客，另約30%為中小企，餘下為個人客。全球最大手機代工廠、為蘋果手機組裝的富士康亦是其客戶，「我們是富士康全球的供應鏈服務供應商，小至送遞試板（Sample）到一份文件，或大批次的船運空運。」

身為平台首席財務官的Alex指，過去傳統融資，廠家向銀行借貸，會以貨物做抵押，即應收貨融資，而銀行需要派人去倉庫或碼頭等查證，才批出貸款。過去中小企難貸款，也跟貨物資訊不透明有關，「中小企可能借一百幾十萬，但銀行要派人去查這查那，就很不化算。」

物流走向科技化後，貨物的「行蹤」及資料變得透明化，「不似以前怕有人偷貨，或者貨量不對等，並透過區塊鏈技術，所有資料不容易被改動。」還有，透過平台付運，甚至知道收貨人是誰，若是上市公司或五百強公司，廠商收到貨款的機會亦高，「對貸款人而言，信心就大了，就會較容易放款。」現時平台融資合作包括獨立投資者、機構投資者、上市公司等。

 

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撰文 : 鄭靜珊

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