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【貧富差距】疫情致3800萬人失業　美國富豪資產反增4340億美元

環球政經 11:49 2020/05/23

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美國經濟自3月全國封鎖以來陷入停頓，至今已經有逾3800萬美國人因此失業，與此同時有報告指顯示，今年3月中旬至5月中旬美國處於疫情封鎖期間，福布斯榜單上600多位億萬富豪的總資產猛增了4,340億美元，當中以亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）財富增長速度最快，分別增加346億美元及250億美元。

該報告由美國稅收公平組織（Americans for Tax Fairness）和一個名為Institute for Policy Studies的機構共同完成，該報告通過研究福布斯（Forbes）數據發現，從3月18日大部分州開始疫情封鎖到5月19日之間，美國600多位億萬富豪的總資產從2.948萬億美元，增至3.382萬億美元，增幅達15%。

當中億萬富豪榜單前五名：貝佐斯、比爾蓋茨（Bill Gates）、朱克伯格、巴菲特（Warren Buffett）以及甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison），合計增長755億美元，當中貝佐斯和朱克伯格資產增速最快，兩人合計增600億美元，佔所有富豪總增額的14%。

本周科技股持續上漲，Facebook和亞馬遜股價皆於本周創下歷史新高。與此同時，美國失業潮仍在持續，上周又有240萬人申請臨時失業救濟金，疫情爆發後超過3800萬人失去了工作，逾1600萬美國人或失去了僱主提供的醫療保險。報告中指：「低收入工人、有色人種和女性，在疫情和經濟危機的雙重打擊下，遭受了不成比例的痛苦，而美國的億萬富翁絕大多數是白人」。

相關文章：【BNO】英下議院為港人爭居英權　網上續領BNO教學

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撰文 : 國際組

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