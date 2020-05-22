【新冠肺炎】「健身中心資助計劃」6月3日截止　累收1300宗申請

▲ 政府在第二輪防疫抗疫基金下設立的「健身中心資助計劃」將於6月3日（星期三）下午6時截止申請。（資料圖片）

政府在第二輪防疫抗疫基金下設立的「健身中心資助計劃」將於6月3日（星期三）下午6時截止申請，有意申請資助的合資格健身中心應盡快遞交申請。

民政事務局委託中國香港體適能總會協助推行計劃，計劃於5月4日起接受申請。截至今日，已收到逾1300宗申請。申請的審批工作已於申請期內同步展開，有關資助款額會以劃線支票直接寄往獲批資助的健身中心。

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有意申請資助的合資格健身中心可於民政事務局網頁（www.hab.gov.hk/tc/aef_fitness_centre_subsidy_scheme） 下載申請表格和指引。每所合資格的健身中心可獲一筆過港幣10萬元的津貼。

申請資格：

1. 在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，主要及實質業務為在該處所內提供運動器械或器材以供使用；或就改善體能提供建議、指導、訓練或協助，範疇包括健體、舞蹈（註1）、瑜伽、普拉提、伸展運動及武術（註2）；及

2. 於2020年3月28日前已開業營運，並已按《規例》）（第599F章）的指令關閉。

該計劃不包括：

1. 住宅或私人機構會所的健身中心；及

2. 私人遊樂場地契約持有人的設施。

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責任編輯：葉泳珊