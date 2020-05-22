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龍運巴士周日起接受支付寶Apple Pay等多種電子支付

金融經濟 18:19 2020/05/22

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龍運巴士早前率先在7條路線，約100輛巴士試行電子支付系統，錄得近3000宗交易紀錄。

載通 （00062） 旗下龍運巴士公布，將於周日（24日）起，在所有巴士提供多元化電子支付系統，乘客只需拍卡或掃瞄二維碼（QR Code），便能支付車資，為本港首間提供多種支付方式的專營巴士公司。

收費器會預設為成人票價

新系統除了信用卡，手機和智能手錶上的電子錢包也可以使用。收費器發出提示響聲並顯示「歡迎乘搭」代表交易完成。跟其他的支付方式一樣，同一張信用卡或支付帳戶每次交易須相隔5分鐘。龍運巴士早前率先在7條路線，約100輛巴士試行電子支付系統，錄得近3000宗交易紀錄。

收費器會預設為成人票價，小童及長者上車時須自行按下收費器右上角的按鈕，便可享半價優惠。新系統適用於龍運巴士的轉乘優惠，惟政府公共交通費用補貼計劃、長者及合資格殘疾人士的2元乘車優惠計劃，仍未支援電子支付系統，故不能透過新系統享有相關的補貼及優惠。

未有計劃將新系統加入九巴

九巴車務策劃部主管梁領彥指，公司會考慮將新系統擴展至九巴，但要視乎系統在全線龍運巴士投入營運後的情況，加上九巴的轉乘優惠及收費結構比龍運更複雜，要更審慎推進，故目前未有將新系統加入九巴的時間表。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，九巴在2至3月時乘客量下跌四成，上半年整體情況不理想，近期疫情紓緩，九巴乘客量跌幅亦有所收窄，但仍較疫情前低20%。

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香港股票 電子支付 載通（00062） 巴士 交通 公共交通費用補貼計劃 補貼 九巴 Apple Pay 支付寶

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