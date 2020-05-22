▲ 【瑞典疫情】群體免疫無望？首都僅7%人有抗體

在新冠肺炎疫情下，瑞典一直奉行「佛系抗疫」，不推行封城措施、執行保持社交距離等措施，處理方法備受爭議。研究發現，在瑞典首都斯德哥爾摩，只有7.3%民眾擁有新冠肺炎抗體，遠低於「群體免疫」（herd immunity）要求的7成至9成人口。

瑞典公共衛生部在1周內對1,118人作測試，並會每7日再作測試，為期8周，以判斷民眾有否潛在的群眾免疫能力。

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結果顯示，在斯德哥爾摩，只有7.3%民眾擁有抗體，而其他地區數據稍後再公布。瑞典首席流行病學家泰格內爾（Anders Tegnell）指，數字比預期「稍低」（little lower），僅差一個或數個百分點。

瑞典與其他國家的抗疫手法不同，該國未有採取封城措施，讓大部份學校、餐廳、髮廊及酒吧繼續運作，僅呼籲民眾避免外出旅遊。

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根據「群體免疫」（herd immunity）理論，需要有70%至90%人口受到感染且痊癒後產生抗體，就會令群體免疫。

泰格內爾上月接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，當局相信斯德哥爾摩的免疫水平，相等於15%至20%人口。

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泰格內爾又指，較寬鬆的防疫措施在某些方面上是有效，因醫療系統較能夠應付。

被問及認為瑞典的防疫政策能否抵擋第二波疫情時，他表示相信可以做到。

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責任編輯：林嘉莉