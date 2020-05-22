【巴西疫情】貧窮成疫情悲歌 年輕人死亡比例高

新冠肺炎在巴西的疫情進一步惡化，單日死亡再創新高，周四（21日）死超過1100人。官方數據顯示，近70%死者為60歲或以上的長者，遠低過西班牙和意大利的95%。但年輕人死亡比例較高，佔全國逾30%。

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一般相信，長者是高危一族，死亡率較高。巴西長者死亡比例相對較低，與該國的人口結構有關。巴西60歲或以上的人只有13.6%，而西班牙和意大利較高，分別為25%和28%。

惟人口結構非唯一解釋，說明為何年輕人死亡比例高。巴西利亞大學傳染病學家桑切斯（Mauro Sanchez）指，巴西人口年輕，60歲以下死亡比率較高，實屬正常情況。

桑切斯解釋，與其他國家一樣，巴西年輕人大多沒有遵守居家令，死亡率較高主因他們暴露在風險中。他續稱，貧窮問題持續，迫使年輕人外出工作，指他們「別無選擇」。

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電話定位的研究數據顯示，愈來愈多巴西人沒有遵守禁足令。部分專家批評政府政策不合時，仍然由地方政府頒下居家令。

極右總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）更經常唱反調，並表明反對實施居家令。他曾將病毒比喻為「小流感」，認為沒有必要停止商業活動，會傷害經濟。他呼籲，人民重返工作。這樣一來，工作年齡層的人自然較易染疫，甚至死亡。

擁有2.1億人口的巴西，疫情於本周迅速惡化，確診人數升至全球第三。確診人數累計超過31萬人，僅次於美國和俄羅斯；死亡人數高達2萬人。

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記者：鄧燕君