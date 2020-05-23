【疫市營商】apm、大埔超級城舉行感謝優惠月　$1換購氣炸鍋

▲ apm及大埔超級城將聯同全場逾300個人氣品牌舉行感謝優惠月， 全場逾2萬件潮流產品低至1元震撼價換購。（新地提供圖片）

新鴻基地產（簡稱新地）旗艦商場apm及大埔超級城將聯同全場逾300個人氣品牌舉行感謝優惠月， 由5月28日至6月24日一連28天，並分階段陸續推出，向港人送上驚喜禮遇， 包括全場逾2萬件潮流產品低至1元震撼價換購。

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活動期內，會員無需消費可以200分換領HK$100商場購物優惠券，憑券消費滿HK$500，即減HK$100，高達20%回贈。

同時，兩個商場亦搜羅逾50個國際品牌的逾2萬件限量潮物以超級震撼價低至$1換購， 並分階段陸續推出。首階段由5月28日至6月3日，涵蓋潮流電子產品、家電、彩妝等，例如HK$1 YSL限量版唇膏、HK$1氣炸鍋 、HK$1,950 iphone SE 、HK$750 Apple Watch等 。

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會員亦可由下周三起，以積分換領「預留證」。憑有效預留證於換購日期內以電子貨幣消費滿指定金額，有機會以HK$1換購限量精選美食一份， 包括龍蝦及鮑魚等；又或可以換領「健康福袋」、HK$500購物禮券等。

新地又特別推出「新地開心購物一站通」平台 (www.happybuymall.com)。由5月28日起登入平台，即可以低至3折入手過百間美食、時裝、時裝配飾、 電子產品及生活用品購物禮券。

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責任編輯：葉泳珊