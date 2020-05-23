【保安漏洞】黑客瞄準IIoT　進擊智能工廠　

▲ 網絡資訊保安方案商趨勢科技（Trend Micro）日前發表報告，揭示揭示黑客利用工業物聯網的功能與資訊保安漏洞，以非傳統的進階攻擊智能工廠，謀取不法利潤。

新冠肺炎疫情衝擊下，間接促使企業加快運用物聯網及人工智能，加速工業物聯網（IIoT）應用落地。網絡資訊保安方案商趨勢科技（Trend Micro）日前發表報告，揭示黑客利用工業物聯網的功能與資訊保安漏洞，以非傳統的進階攻擊智能工廠，謀取不法利潤。

該報告由趨勢科技研究團隊（Trend Micro Research）與米蘭理工大學（Politecnico di Milano）合作進行，利用在該校工業4.0實驗室內知名大廠的製造設備，示範黑客如何利用進階方式攻擊現有工業物聯網（IIoT）的保安漏洞。

針對營運技術 躲避各種偵測

趨勢科技基礎架構策略副總裁Bill Malik表示，新的進階攻擊已開發出專門針對營運技術（Operational Technology，OT）領域，並且能躲避現時的偵測手法，將對邁向工業4.0的企業造成重大財務與商譽損失。

報告發現，製造執行系統（MES）、人機介面（HMI）及客製化IIoT裝置等，都是可能遭黑客利用的系統及設備，成為資安上的潛在脆弱環節，一旦遭黑客入侵就有可能損害生產中的商品、設備故障，或者生產流程遭篡改而造成產品瑕疵。

由於智能製造系統的設計是要部署在隔離環境內，相當依賴環境本身的安全性，所以沒有太多防範惡意活動的安全性檢查。報告分析，關鍵的智能製造設備大多採用專屬系統，惟這些設備卻具備傳統資訊科技系統的運算效能，在這些設備的效能已遠大於其用途所需的情況下，讓黑客有多餘的效能可利用。

關鍵的智能製造設備還多採用專屬協定來溝通，容易被用來輸入惡意程式碼、瀏覽網路，或竊取機密資訊而不察覺。

Bill Malik指：「以往製造業遭遇的黑客網絡攻擊，通常都是利用傳統惡意程式，已可被一般網絡與端點防護攔截，但是新手法已有別於此。」所以需要採用專為IIoT設計的防護，徹底杜絕這類精密的針對性威脅。

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邁向工業4.0 企業宜採3措施

報告提到，邁向工業4.0的企業可採用的防範措施包括：1.利用可支援OT通訊協定的深度封包檢測（Deep Packet Inspection），在網絡層偵測異常資料；2.在端點裝置，即任何能連接中央企業網絡的裝置上，定期執行一致性檢查，以發掘遭篡改的軟件元件；3.IIoT裝置上應包括程式碼簽章，以及相關的第三方程式庫來保障安全。

此外，須將風險分析由實體安全延伸至自動化軟件，為智能製造環境中的資料及軟件建立完整的「信任鏈（Chain of Trust）」。以及利用偵測工具來發掘複雜製造設備中的漏洞與惡意邏輯；還應在工業設備上的軟件實行隔離與劃分權限。

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責任編輯：張寶燕