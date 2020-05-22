【定期存款】11間港銀再減息　無懼港滙轉弱拆息升

雖然港滙轉弱及拆息抽升，但暫未阻港銀相繼減港元定存息率的勢頭，包括今天（5月22日）再全面減息的大眾財務等，全周仍多達11間港銀調低不同存期的息率。專家預計，銀行暫採觀望態度，視乎內外對港版國安法的反應，不急於撲水掉頭加息搶存。

5月已屆倒數，減息浪由渣打於周一（18日）帶頭，這發鈔行更撤兩厘息；其他大行如工銀亞洲、花旗及星展等亦出手；創興（01111）及大新（02356）也追趕降息快車；信銀國際、建行亞洲及招商永隆更一減再減；甚至連虛擬銀行眾安（ZA Bank）於5月內也3度調低息率。

東亞連續11天減短存後 周五掉頭加

不過，東亞（00023）連續11天減短存後，周五卻升0.06厘，至1.28厘；但相比早前最高有1.57厘，其新息率似減快加慢。交銀香港周五也略升一年存息至1.51厘，可是新息率仍低於上周五（15日）；集友則加減不同存期，今天卻持續減息。

本周的高息榜，再以半年及一年期稍變。先說6個月年息，大眾財務雖於上周已撤兩厘息，今個星期再累削0.2厘至1.6厘，但仍問鼎6個月期的榜首（見表），跟信銀國際看齊，重奪「高息王」。而建行亞洲及工銀亞洲亦以1.55厘，重返亞軍列。

ING銀行：1個月拆息暫不會抽上1.5厘

一年期方面，招商永隆自5月初由兩厘息累降0.5厘，新報1.5厘，亦降兩級至險守三甲；反觀信銀國際只向短存開刀，但長息沒變，維持1.55厘，遂一躍成長息之冠。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，即使拆息全面上升，如一個月拆息升穿1厘、至1.018厘；但相信暫不會抽上1.5厘高位。市場仍靜觀短期的內外反應，例如社會各界於本周末對港版國安法的反應，會否有較激烈的示威等。彭藹嬈補充，正因港息飆升，港美息差又再擴闊至逾0.5厘以上，套息交易相信快會重臨，有助港滙暫穩守於7.76的較高水平，未見有明顯的走資狀況。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬