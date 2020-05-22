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港版國安法引發憂慮 恒指挫1349點 成交逾1800億

金融經濟 18:12 2020/05/22

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財經焦點速覽

「港版國安法」引發市場憂慮，恒指全日收市報22930點，全日挫1349點或5.6%，創2015年7月以來最大單日跌幅，大市成交增至1805億元。藍籌全綫向下，地產及收租股重災，信和置業 （00083） 及領展 （00823） 全日分別跌10.3%及10.2%最傷；重磅股友邦 （01299） 亦挫9.4%，滙豐 （00005） 跌6.9%，收市報35.85元。港股全日沽空金額約309億元，直迫歷史高位。

【今日財經焦點】

恒生指數大瀉1349點穿23000點　成交急增至1805億元

【港版國安法】1個月HIBOR抽升至1厘　H按負擔增多少？（第二版）

【港版國安法】淡友300億沽空港股 直逼歷史高位

【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區　金融業更見凶險？

【港版國安法懶人包】5項原則7項內容 中央可據國安需要在港設機構

【中概股危機】大摩：中資ADR前景堪憂　網易被剔出中港焦點股名單（附最新焦點股一覽）

【精選投資分析】

政治市難測 港股6月不樂觀（第四版）

【港版國安法】挪移資金避險 10厘高息藍籌買得過？（第二版）

【港版國安法】政治市自救攻略  首選必升抗跌ETF

【港版國安法】國安法添中美局勢不明朗 黃金今年料挑戰更高位置（第二版）

【高息股】20間高息股下周除淨 息率最高21厘（附表）

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欄名 : 財經焦點速覽

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股票 香港股票 本港地產股 成交 沽空 友邦保險（01299） 國安法 信和置業（00083） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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