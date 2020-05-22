港版國安法引發憂慮 恒指挫1349點 成交逾1800億

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「港版國安法」引發市場憂慮，恒指全日收市報22930點，全日挫1349點或5.6%，創2015年7月以來最大單日跌幅，大市成交增至1805億元。藍籌全綫向下，地產及收租股重災，信和置業 （00083） 及領展 （00823） 全日分別跌10.3%及10.2%最傷；重磅股友邦 （01299） 亦挫9.4%，滙豐 （00005） 跌6.9%，收市報35.85元。港股全日沽空金額約309億元，直迫歷史高位。
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欄名 : 財經焦點速覽