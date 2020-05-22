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CCL創12周新高　中原：新一輪升浪開始

股樓投資 18:02 2020/05/22

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疫情放緩，市民重新睇樓置業，帶動樓價回升，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.54點，按周升0.91%，升幅為27周最大，更創11周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，復活長假後，部分買家率先入市，二手買賣回升，相信當時樓價成功尋底，並累積上升動力。他續說，其後五一長假期間後，樓市交投急增，確認樓價見底回升，並將進入新一輪升浪。

此外，中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）以及CCL（中小型單位），也同樣按周上升，並創多周新高。不過，CCL（大型單位）則報171.90點，按周跌0.14%。

四區指數今周齊升，其中港島CCL Mass報185.18點，按周升1.75%，創7周新高；九龍CCL Mass報176.51點，按周升1.12%，創12周新高；新界東CCL Mass報189.19點，按周升1.43%；新界西CCL Mass報165.09點，按周升0.19%，創13周新高。

事實上，過去數周，部分樓市分析員已轉軚，重新看好樓市。其中，花旗更發表報告指，隨着疫情緩和，本港樓市及零售市道將於本月反彈，在七大因素支持下，料樓價至年底將升5%至10%。不過，今日市場再添變數，皆因全國人大計劃審議「港版國安法」，各界反應不一。

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撰文 : 柳家平

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