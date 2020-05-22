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【銀行股】恒生：續審視今年股息政策　目前並無裁員計劃

金融經濟 17:43 2020/05/22

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恒生銀行獨立非執行董事長錢果豐表示，會審視市況及集團資本安排，才會考慮是否進行股份回購計劃。（資料圖片）

恒生銀行今日舉行股東大會，有股東關注該行派息政策。恒生銀行獨立非執行董事長錢果豐表示，決定股息水平前已充分考慮盈利、監管規定、發展機會及經濟前景等因素，並強調恒生擁龐大資金基礎、財務穩健，將會審視今年餘下時間的股息分發政策。

母企滙豐 （00005） 破天荒停派息，恒生亦減派第一次季息。錢果豐指，新冠肺炎疫情對環球經濟帶來不明朗的挑戰，雖然本地監管機構無要求不派息，但就建議保留資金、儲備以應對將來挑戰，恒生會平衡各持份者利益，採取審慎方式管理業務，包括股息派發。

視乎市況及資金安排　再考慮股份回購

至於會否推展股份回購計劃，他指需視乎市況及集團資金安排，強調只會在合符股東整體利益的情況下才會考慮回購，而恒生自1999年以來未曾行使回購授權。

市場關注新冠肺炎對業務影響，恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏回應時坦言，疫情及低息環境均會對銀行營運及業績有影響，但目前並無裁員計劃。

展望今年資產質素，鄭慧敏指，未來會繼續審慎管理貸款質素，期望有良好表現。她又提到，去年即使受中美貿易戰及本地社會運動影響，恒生的壞帳率仍然有減少，反映貸款質素良好。

恒生銀行收報124元，跌7%或9.4元，日內曾創1個月低，全日成交額12.7億元。

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