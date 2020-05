【BNO】英下議院為港人爭居英權　網上續領BNO教學

在「港版國安法」的草案下,再次引起港人對續領英國國民(海外)護照(BNO)的關注。英國下議院在今年2月底通過首讀《香港法案》,要求英國讓持有BNO的港人享有居英權以及在當地的工作權等。議案將會在9月11日二讀。

如果現時想續領BNO,可以透過網上申請,申請步驟可以留意以下教學。

BNO申請資格: 任何於1997年7月1日前成功申請BNO的人士

擁用BNO的家長曾在護照內「included child」一欄填寫過子女的名字,該子女亦可申請BNO,但該名子女必須是1997年前出生 留意:所有從未持有BNO,以及在1997年7月1日或以後出生的港人均不能申請BNO

申請步驟:

1. 進入申請網站後按「Start Now」開始申請。

2. Do you live in the UK? 你是否住在英國?(一般填「No」,然後在下方選擇居住的國家或地區)

3. Date of birth 填寫出生日期

4. Have you had a UK passport before? 你曾否擁有英國護照?(此處應填「Yes」)

5. Is your passport lost or stolen? 你的護照是否已遺失或被盗?(如遺失選擇「Yes」,否則揀選「No」)

6. 上一題如揀選「No」,頁面會轉到When was your passport issued? 填寫BNO的簽發日期

7. Which is your passport issuing authority? 誰發行你的護照?(依照早前的BNO資料,簽發部門既非UKPS、UKPA、HMPO或IPS。一般而言,此處應選「Other」)

8. Is your passport damaged? 你的護照是否損壞?

9. Do you have a naturalisation or registration certificate? 你有否申請歸化入籍英國證明?

10. Do you have any passports from other countries? 你是否擁有其他國家的護照?(如持有香港特區護照,請填Yes)

11. Which country were you born in? 你在哪個國家出生?

12. 按「Continue」繼續申請

13. 選擇Yes, I want to apply now. 我要現在申請

14. 按「Continue」繼續申請

15. 了解所需文件後按在I'm ready to continue前的方格按剔號, 再按「Continue」繼續申請

16. 按「Continue」繼續申請

17. 選擇I’ll take or upload a digital photo上載證件相

證件相只可以白色作背景,拍照時不可微笑、張開口,整個頭、肩膀及上身必須影到,要露眼露眉、眼鏡不能反光,不可配戴飾物。沒有紅眼、面部不能被帽頭髮等遮蓋。面及背景不可以有陰影。照片規格為 45mm x 35mm。(相片要求)

18. 按系統指示上載所需要的文件,並以 Visa 或 Master 信用卡付護照費。

10年有效期: 34頁 £105.86 (連郵費)(約1,000港元) 50頁 £115.86 (連郵費)(約1,095港元)

19. 下載、列印和簽署聲明書。

20. 將所需的申請文件寄到英國 HMPO。

21. 等待1個多星期,便可根據快遞的收據號碼查看文件送遞情況。如HMPO已簽收,便可在HMPO網頁查看申請狀態。然後等待新的BNO寄回。

申請BNO所需文件: 已過期的舊 BNO 正本,如找不到舊 BNO,需要報失並填寫「LS01」表格,一併寄至英國護照署。

12個月內的住址證明正本,需顯示申請者的姓名、地址和/或居住地,例如政府信件、銀行信件等。

香港永久居民身份證正面和背面的彩色影印本。

BNO 以外的護照。如申請者有特區護照,便需將全本護照的每一頁從頭到尾以彩色影印打印,包括封面、個人資料頁、空白頁、蓋印頁、說明頁及封底,你亦可以將護照正本寄去。

出世紙。HMPO 要求提供出世紙正本,但有不少申請者都表示只提供了雙面彩色影印本亦可成功申請。

結婚証書,有不少申請者都表示只提供了彩色影印本亦可成功申請。

副署要求:

若申請人有以下其中一種情況需要找人副署: 舊 BNO 護照遺失、被偷或損壞

樣貌與舊護照相片很大變化

個人資料有重大改變

被歸類為「First Adult Passport」、「First Child Passport」 BNO副署人士要求如下: 需與申請人認識 2 年或以上,非家庭成員

持有英國或歐盟護照

官方接受的專業人士,如:會計師、記者、護士、老師等

合資格的副署人,要在申請人的其中一張照片後寫下指定聲明,並在句子下方簽名,填寫其姓名和日期

