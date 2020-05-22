英國新冠疫苗未研發成功 美國已訂3億劑

▲ 英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）的新冠疫苗仍未研發成功，美國政府已豪擲12億美元預留3億劑。

全球多國的新冠肺炎疫情雖然呈放緩趨勢，但目前仍未有針對新冠病毒的疫苗及特效藥面世。英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）的疫苗目前僅研發至第3階段，仍未證實有效，美國政府已豪擲12億美元（約93.6億港元）向AstraZeneca預留3億劑新冠疫苗。

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《紐約時報》報道，美國衛生及公共服務部（HHS）周四（21日）宣布，會向AstraZeneca提供高達12億美元的資金，協助該公司與牛津大學實驗室合作研發新冠疫苗。HHS於聲明中表示，AstraZeneca會確保向美國提供最少3億劑，料最快可於今年10月取得首批疫苗。

據悉，是次為HHS公布已達成的第四份疫苗研究協議，規模亦屬最大。約3萬名志願者今年夏天將於美國接受AstraZeneca疫苗的第3期臨床試驗，HHS提供的資金將會用作這次試驗的款項。

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不少公共衛生專家和科學家都認爲，最快要到明年才可大規模生産有效的新冠疫苗，又估計全球屆時需要數十億劑的疫苗。傳染病專家更警告，目前正在研發的新冠疫苗，料仍需數年才能正式完善，如研發失敗或會對人體產生嚴重的副作用。

AstraZeneca則發聲明表示，已跟數個政府及組織達成生產至少4億劑疫苗的協議，並確保具備生産10億劑的能力，預料首批於9月交貨。

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除了AstraZeneca外，美國政府也積極為多間企業提供資金，包括分別向生物科技企業Moderna及美國強生（Johnson & Johnson）提供4.83億美元（約37.6億港元）及5億美元（約39億港元）用於生産新冠疫苗。美國政府更同意向法國藥廠賽諾菲（Sanofi）提供3,000萬美元（約2.34億港元）用於研發新冠疫苗。

但有民調顯示，有4分1美國人表示只有少許興趣，甚至無興趣注射疫苗。有36%受訪者更指，若美國總統特朗普（Donald Trump）表示某疫苗是安全，他們會更不願意注射該疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲