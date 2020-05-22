【港版國安法】淡友300億沽空港股 直逼歷史高位

全國人大會議審議「港版國安法」，引發市場憂慮，港股收市勁跌1300點，失守23000關。港股再現動盪市，淡友趁勢加碼追沽，今日港股沽空額直逼歷史高位。

港股全日沽空金額約309億元，數字直逼3月13日時所創的316億元歷史高位。今日大市成交急增至1,805億元，相對地沽空比率仍升至為17%較高水平。

友邦沽空15億 上市以來第二高

重磅藍籌今日齊重挫，騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 沽空額急增。騰訊今日沽空額達33億元，為兩年以來高位；沽空比率20.8%。

友邦今日股沽空額約15億元，創9年高位，亦是上市以來第二高沽空額；沽空比率26%。

另外，滙豐 （00005） 及建設銀行 （00939） 及沽空額15億及9億元。

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責任編輯：錢家鋒

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