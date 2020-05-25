槓桿反向A股ETF准登場　南方東英：勢受市場歡迎（第二版）

▲ 證監會放行ETF發行商推出A股槓桿及反向產品。

槓桿及反向產品（俗稱槓桿及反向ETF）在香港成交漸增，但早年證監會僅限發行商推出港股或海外股市的槓桿反向ETF，證監會上周五（22日）發出通函，容許發行商推出與A股掛勾的槓桿反向ETF，正向槓桿最高為2倍，而反向ETF只限最多一倍，較港股同類產品可最多反向槓桿兩倍為少。

ETF發行商南方東英資產管理ETF策略師李雪恒指，旗下A股ETF 南方A50 （02822） 、恒指正向兩倍ETF－FL二南方恆 （07200） 、恒指反向兩倍ETF - FI二南恆 （07500） 尤其活躍，反映香港市場投資者對中港股市ETF有相當大興趣，料A股的槓桿和反向產品都會同樣受市場青睞。

以周一（25日）ETF早市成交，恒指反向兩倍ETF 7500成交逾14億元，較盈富基金 （02800） 的9.28億元還多，7200成交則在早市排行第三，南方A50、安碩A50 （02823） 兩家A股ETF就排行第5和第6，半日成交都逾1.5億元。

證監會：以掉期複雜表現 分析：若許投資期貨反利新加坡

證監會表示，A股相關的槓桿反向ETF可以投資掉期（Swap），未有提及可以投資期貨。

由於內地市場未容許外資參與A股期貨市場，港交所 （00388） 去年雖獲許推A股期貨產品，但逾一年多未有大進展，目前境外市場只有新加坡有A股期貨產品，追蹤富時A50指數。

有熟悉ETF市場人士指，證監會若許使用槓桿反向A股ETF投資期貨，僅有利新加坡交易所的A股期貨成交，投資掉期雖然屬場外產品，需與銀行或其他金融機構再訂立合約，理論上在交易對手風險較高，但可以設立特定股市指數合約，不只限於富時A50指數。

（第二版加入ETF市場人士分析）

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