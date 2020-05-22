【網民熱話】Facebook亞洲區技術故障　Google搜尋「黃色」都唔得？

北京擬推「港版國安法」，市民對香港前境感到憂慮，昨(21日)有網民發現，在搜尋引擎Google輸入「黃色」二字，沒有任何建議字詞，反而輸入藍、紫、綠、紅等顏色就有建議字符；而昨日下午5時許 ，Facebook多個專頁突然無法發帖。兩件事件都令市民聯想和加強打壓言論自由有關，究竟事實是如何？

《經濟日報》就事件訪問香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，他指Google一早已經明文規定，禁止「黃色」的聯想字符，因為有機會與色情暴力有關。而搜尋不到「黃色」建議字詞的情況一早已經出現，並非新鮮事。

Google 回應指，對於預測查詢字串（Autocomplete）有清晰的政策規定，禁止包含煽情露骨、粗俗或不雅內容，但演算法未必每次拿捏準確，在知悉相關情況後已檢視，並已經作出修正。

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而Facebook多個專頁，如香港眾志秘書長黃之鋒、本土民主前線、青年新政等，昨日準備發表有關國安法的帖文時，但卻無法發帖，Facebook顯示「抱歉！技術故障搶修中，不便之處敬請見諒」的畫面。

Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍（George Chen），昨晚在其社交網站上發文，表示Facebook亞洲區出現技術問題，受影響地區包括香港、台灣及新加坡，有用戶會出現未能發佈文字或影片的情況，Facebook正研究及尋找方法解決。

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