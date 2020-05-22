【科技一周回顧】Google搜尋「黃色」風波　微軟舉行開發者大會Build 2020

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. Google搜尋各種顏色 唯獨黃色無任何建議？

有連登討論區網民日前發現，Google搜尋「黃色」無任何建議字詞，惟搜尋其他顏色如藍、綠、紅、白等，均有建議。Google無法搜尋有關「黃色」建議關連詞一事隨即引起網民熱論，質疑Google「河蟹」。

>>>【冷知識】專家：「黃色」聯想字被禁 Google早已明文規定

>>>Facebook技術故障 多個專頁未能發帖

>>>【港版國安法】Google關鍵字搜尋「VPN」、「移民」一夜暴增4倍

2.【Build 2020】微軟開發全球第5大超級電腦 AI同步處理多項任務

因應新冠肺炎疫情影響，微軟（Microsoft）首次於網上舉辦一年一度「Build（開發者大會）」，自5月19日起舉辦兩日。昨晚香港時間11時正式掀起活動序幕，其中一個亮點是微軟已開發出基於Azure的超級電腦。

>>>【Build 2020】微軟把握疫情機遇 瞄準醫療市場推專屬「醫療雲」

>>>【Build 2020】微軟推「Project Reunion」 統一開發Windows環境

>>>【Build 2020】以AI輔助心理輔導 港團隊首奪微軟Imagine Cup總冠軍

3.【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API 逾20國研引入

針對新冠肺炎（Covid-19）疫情，蘋果與Google聯手推出新技術，幫助各國政府透過應用程式追蹤病毒傳播情況。兩企今日正式發布稱為「暴露通知（Exposure Notifications）」的API（應用程式介面），公共衛生機構可用以開發應用程式，追蹤病毒擴散情況。兩企表示，已有22個國家，以及數個美國州份表達有意使用該技術。

>>>【科技抗疫】藍牙追蹤能加快發現肺炎患者？ 分析現有技術挑戰

>>>【蘋果更新】戴口罩快速解鎖Face ID 發布iOS 13.5正式版

4.【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行 縮短展期不設公眾入場

突如其來的新冠肺炎疫情，令不少科技大展都相繼取消或延期，幾乎無一倖免。而被譽為年度全球矚目的三大科技大展之一的「德國柏林消費電子暨家電展（IFA）」，早前就宣布今年將改以「創新概念方式」進行，而IFA主辦機構Messe Berlin就率先在線上舉行IFA 2020全球展前記者會，公布9月舉行的IFA展覽詳情。

責任編輯：曾曉汶