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新冠肺炎疫情下　打工仔花紅有幾多?

名人薈萃 20:03 2020/05/22

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新冠肺炎疫情影響下，本港經濟同樣受到打擊。據早前政府統計處發表最新勞動人口統計數字，失業率由1至3月期間的4.2%升至2月至4月期間的5.2%，創逾10年來高位。今年香港上班族薪酬調整狀況較上年遜色，平均增幅減少至1.3% ，低於去年的 5.1%。疫情影響下，有店舖面臨結業，「打工仔」因而失業、也有人被迫放無薪假，甚至凍薪，不過在疫情下也有一班「打工仔」有人工加，獲得花紅，哪個行業可以在逆市中突圍？

據求職網站 JobsDB剛發佈的薪酬調查報告顯示，截至今年3 月1日，有5成僱員獲得加薪，但就比去年減少兩成。最多受訪僱員獲得加薪的工種，包括物業管理／顧問 （74%）、公共／社會服務（71%）、教育（69%）、 資訊科技（66%）及銀行（65%）。除了「資訊科技」的僱員薪酬有增長外，金融和銀行業同樣有花紅。截至今年三月底仍有公司向員工派發花紅及雙糧。 當中有51% 打工仔獲派花紅，平均得到 1.4 個月，比去年減少0.1 個月。

以下為獲得最多花紅的工種：

1.金融（2.1個月）

2.銀行（1.9個月）

3.資訊科技（1.8個月）

4.綜合管理 (1.8個月) 

失業 人口 物業管理 疫情 經濟

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