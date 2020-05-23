【都市診療室】手術割除乳癌後　如何重塑乳房？

本港每15個女性，就有一人有機會在一生中患上乳癌。乳癌是本港女性的頭號癌症，香港平均每日有12名女性確診患上乳癌，每年的新增個案多逾4,000宗。作為外科專科醫生，除了治療乳癌之外，也關注病人術後能否繼續擁有外觀理想的乳房。由於香港女性是亞洲人身材，乳房一般較小，一旦因手術割除乳癌，需要多花心思重塑乳房，而摘取胸側皮瓣和背脊肌肉填補，成了手術的新方案。

若病人的癌腫瘤不大，本身乳房豐滿，一般可利用自身的乳腺組織「掉位」，以填補手術割除的凹陷位置，重塑乳房。不過，若病人乳房嬌小，加上腫瘤體積較大，切除後將難以靠自身組織「修補」，這情況下，就要考慮借用附近的皮瓣「填氹」。

利用胸側皮瓣的好處，是位置接近乳房，因此只需一個不太大的切口，就能同時割除癌腫瘤，並且把帶着血管的皮瓣轉移至乳房，進行修補。一旦病人較瘦削，胸側皮瓣不足，或需要動用更多組織來修補乳房，亦可考慮摘取背肌。背肌涉及的組織更多，一般可以應付更大的乳房重塑手術。

肚腩動刀減肚皮彈性

不過，若動用背肌的話，由於距離乳房較遠，因此醫生往往需要開兩個傷口，一個用來割除乳癌、另一個用來抽取背肌，才能完成手術；故此，跟抽取胸側皮瓣比較，病人需要更長的時間康復。有病人會擔心，抽取背肌會影響背脊外觀，但除非仔細審視，否則看起來不輕易發覺背脊厚度有異。動用部份背肌來修補乳房，一般不會對病人的活動能力造成太大影響，除非病人本身是專業運動員，需要極強的背肌發力，才需要再思量另外的方案。

本身乳房豐腴的病人，有時即使利用背肌也不足以修補乳房，這時就需動用位於肚腩、以至大腿和臀部等的皮瓣來補充。但在肚腩位置動刀亦有需要特別注意的地方，由於抽取皮肉會大大減低肚皮的彈性，有機會影響日後懷孕，年輕的女士選擇這種手術前要先理解相關的風險。而上述的大型手術，風險較高，康復時間更長，因此需與整形外科醫生合作一起處理。