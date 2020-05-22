【港版國安法】政治市自救攻略  首選必升抗跌ETF

全國人大會議審議「港版國安法」，引發市場憂慮，港股急瀉，恒指瀉逾1300點。大市動盪，投資者如何在逆市救生？事實上港股市場有一類交易所買賣基金（ETF），在過去新冠肺炎高峰期仍逆市穩升，真正確保提供正回報。

逆市忌急撈底 宜「現金為王」

本港政局現不明朗因素，港股短期後市波動料持續，散戶投資自保的第一戒條，就是先保本，待市況有回穩跡象時再出擊入市。投資者宜守「現金為王」（cash is king）策略，盡量持現金，保持實力。

投資者持現金，如要聚造定期存款賺取利息回報，無異削弱因應市況入市的靈活性。若投資者想要有存款收息的保守型回報，又可以隨時離場的話，可考慮在港股上市的貨幣市場ETF。該類ETF投資在存款、存款證及債務證等產品，相當於持現金，亦穩賺相等於短期票據息率的回報。

貨幣ETF 在逆市仍有正回報

現時港股有兩隻貨幣市場ETF，均是由南方東英，分別是南方港元貨幣ETF （03053） 及南方美元貨幣ETF （03096） ，兩隻ETF分別投資者港元及美元的貨幣市場產品。兩隻ETF是保守型產品，為投資者提供接近現金存款的回報，並可抵禦市場的動盪。

以南方港元貨幣ETF為例，在3月份全球股市紛陷熊市，港股重挫時，港元貨幣ETF仍錄得正回報。

不過，值得留意的是，兩隻貨幣市場ETF的入場貨偏高，港元貨幣市場ETF入場費約100萬元，美元貨幣ETF亦要約79元，只適合資金較充俗的投資者。

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責任編輯：錢家鋒

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