  • 28°C
香港時間 : 2020522日 (五) 17:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】「不信特朗普話安全」 4分1人無意打疫苗

環球社會熱點 16:48 2020/05/22

分享：

【美國疫情】4分1人無意打疫苗 「不信特朗普話安全」

新冠肺炎疫情全球大流行，各界寄望新冠肺炎疫苗盡快面世。不過，有民調顯示，有4分1美國人表示只有少許興趣，甚至無興趣注射疫苗。有36%受訪者更指，若美國總統特朗普（Donald Trump）表示某疫苗是安全，他們會更不願意注射該疫苗。

【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點

朱克伯格料Facebook一半員工可永久在家工作

路透社聯同Ipsos訪問在5月13日至19日期間，訪問4,428名美國成年人。調查結果指，14%受訪者表示完全沒有興趣注射疫苗；有10%受訪者指沒有太大興趣注射；亦有11%受訪者表示不太確定。

不足3分2受訪者表示，他們對疫苗「非常」（very）或「有點」（somewhat）對於注射疫苗感興趣。

【港版國安法】特朗普忠粉任情報總監 視中國最大威脅

特朗普：有戴口罩 但唔想記者影到會開心

美國範德堡大學醫院傳染病專家沙夫納（William Schaffner）表示，由於美國人關注新冠肺炎疫情，他原本以為會75%美國人對注射疫苗感興趣。

另外，大部份受訪者表示，他們會很大程度受美國食品及藥物管理局（FDA）的指引，或者能夠證明疫苗安全的大規模科學研究所影響。

在那些表示沒有太大興趣注射疫苗的受訪者中，有29%表示，如果疫苗得到FDA許可，會增加他們注射該疫苗的興趣。

【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退

【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
今日
【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落
今日
【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
今日
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
朱克伯格料Facebook一半員工可永久在家工作
今日
朱克伯格料Facebook一半員工可永久在家工作
【港版國安法】特朗普忠粉任情報總監 視中國最大威脅
今日
【港版國安法】特朗普忠粉任情報總監 視中國最大威脅
疫情 傳染病 特朗普 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間17:00）

下一篇文章

【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間17:00）
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退
【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退