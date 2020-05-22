【美國疫情】「不信特朗普話安全」 4分1人無意打疫苗

▲ 【美國疫情】4分1人無意打疫苗 「不信特朗普話安全」

新冠肺炎疫情全球大流行，各界寄望新冠肺炎疫苗盡快面世。不過，有民調顯示，有4分1美國人表示只有少許興趣，甚至無興趣注射疫苗。有36%受訪者更指，若美國總統特朗普（Donald Trump）表示某疫苗是安全，他們會更不願意注射該疫苗。

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路透社聯同Ipsos訪問在5月13日至19日期間，訪問4,428名美國成年人。調查結果指，14%受訪者表示完全沒有興趣注射疫苗；有10%受訪者指沒有太大興趣注射；亦有11%受訪者表示不太確定。

不足3分2受訪者表示，他們對疫苗「非常」（very）或「有點」（somewhat）對於注射疫苗感興趣。

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美國範德堡大學醫院傳染病專家沙夫納（William Schaffner）表示，由於美國人關注新冠肺炎疫情，他原本以為會75%美國人對注射疫苗感興趣。

另外，大部份受訪者表示，他們會很大程度受美國食品及藥物管理局（FDA）的指引，或者能夠證明疫苗安全的大規模科學研究所影響。

在那些表示沒有太大興趣注射疫苗的受訪者中，有29%表示，如果疫苗得到FDA許可，會增加他們注射該疫苗的興趣。

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