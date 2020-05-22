  • 28°C
香港時間 : 2020522日 (五) 17:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】國安法效力？　港資股全綫冧檔

股樓投資 16:38 2020/05/22

分享：

恒指今日急跌1,349點，收報22930點，主板成交金額更加超過1,800億元，為近月新高。在國安法消息一出後，藍籌股全綫下挫，特別是業務與本港息息相關的股份，無一倖免地跑輸大市。連「大笨象」滙豐控股（00005）也跌至2008年金融海嘯後新低，全日跌6.9%，收報35.85元。友邦（01299）更跌超過9.4%，收報64元，跌至接近3月低位。

以行業計，地產股及相關收租股走勢最慘情，信和置業（00083）單日跌10.3%、新世界發展（00017）亦跌9.8%、恒基地產（00012）及新鴻基地產（00016）跌勢較前兩者少，也分別跌6.7%及7.8%；一直以穩陣見稱的房託股（REITs）亦冧檔，領展（00823）顯著下挫，全日跌10.2%，收報60.95元，創超過兩年半新低；公用股港鐵（00066）也跌7.7%，相當慘情。

雖然業務在隔岸的澳門，但濠賭股今日同樣跟隨大市下跌，金沙中國（01928）失守30元，收報28.95元，跌5.6%、銀河娛樂（00027）同樣跌逾5%，收市險守50元大關。

由於今次國安法消息與本港關係密切，預期就算港股下周有反彈，港資股仍有機會受壓，投資者要密切留意。

撰文 : 葉志偉

相關文章

【港版國安法】政治市再現　Sell in May and go away?
今日
【港版國安法】政治市再現　Sell in May and go away?
【港股追蹤】國安法下　邊隻媒體股表現最好？
今日
【港股追蹤】國安法下　邊隻媒體股表現最好？
收租股 國安法 香港股票

上一篇文章

【碩話你知】五不窮 六絕定可探底翻身？

下一篇文章

環境局設過500個有時限職位　首逾100職位下周展開招聘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽
【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【另類商機】美國女大學生賣「腳照」月賺4萬　
【另類商機】美國女大學生賣「腳照」月賺4萬　
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【港股開市】恒指早段跌近800點　本地地產股重創
【港股開市】恒指早段跌近800點　本地地產股重創