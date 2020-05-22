【港股追蹤】國安法效力？　港資股全綫冧檔

恒指今日急跌1,349點，收報22930點，主板成交金額更加超過1,800億元，為近月新高。在國安法消息一出後，藍籌股全綫下挫，特別是業務與本港息息相關的股份，無一倖免地跑輸大市。連「大笨象」滙豐控股（00005）也跌至2008年金融海嘯後新低，全日跌6.9%，收報35.85元。友邦（01299）更跌超過9.4%，收報64元，跌至接近3月低位。

以行業計，地產股及相關收租股走勢最慘情，信和置業（00083）單日跌10.3%、新世界發展（00017）亦跌9.8%、恒基地產（00012）及新鴻基地產（00016）跌勢較前兩者少，也分別跌6.7%及7.8%；一直以穩陣見稱的房託股（REITs）亦冧檔，領展（00823）顯著下挫，全日跌10.2%，收報60.95元，創超過兩年半新低；公用股港鐵（00066）也跌7.7%，相當慘情。

雖然業務在隔岸的澳門，但濠賭股今日同樣跟隨大市下跌，金沙中國（01928）失守30元，收報28.95元，跌5.6%、銀河娛樂（00027）同樣跌逾5%，收市險守50元大關。

由於今次國安法消息與本港關係密切，預期就算港股下周有反彈，港資股仍有機會受壓，投資者要密切留意。