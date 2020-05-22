【新冠肺炎】今年首個婚展開鑼　享獨家婚嫁優惠兼大抽獎

▲ 今日「第98屆香港結婚節暨春日婚紗展」 開鑼，並為準新人提供全面的獨家婚嫁優惠。（Facebook圖片）

新冠肺炎本地疫情稍為緩和，停頓多時的展覽又再開始。今日「第98屆香港結婚節暨春日婚紗展」 開鑼，是為今年會展首個婚展，並為準新人提供全面的獨家婚嫁優惠。

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由今日起，婚展將會一連三日在會展舉行。新登場婚嫁品牌、婚宴場地及本地婚嫁專家為準新人提供全面婚嫁產品及服務。精選婚紗攝影、場地佈置及婚紗禮服租借等服務及品牌亦推出獨家限量優惠及折扣。

準新人於場內以即日單一電子消費滿3800元，即可參加《愛•尋寶》消費大抽獎及當日下午6時30分於大會舞台舉行之“You Belong to me”台上大抽獎。豐富禮遇包括8000元旅遊禮券、iPad Pro、Dyson護髮風筒及水晶手袋等 。

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現有《新婚會》會員或即場購票登記，即可免費參加2項新婚會情侶手作坊，包括情侶肖像畫、 乾花香氛蠟片工作坊等。

由於疫情仍未完全平息，婚展亦推行展館防疫措施，包括入場人士須於網上預約登記入場、進入展館前填寫「健康申報表」、於場內必須佩戴口罩及通過體溫檢測。主辦機構設置「智能消毒機械人」，定時行走於展館內噴灑消毒噴霧。展館內不可進食，同時將實行1.5米社交距離建議。

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責任編輯：葉泳珊