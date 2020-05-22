▲ 【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注

中澳關係漸趨緊張，澳媒日前報道，中國政府警告國營發電廠，不要購買新一批的澳州燃料煤（又稱動力煤，thermal coal）。雖然中國媒體指，消息沒有根據，但已引起澳洲朝野對中國經濟脅迫的關注。澳洲副總理麥科馬克（Michael McCormack）表示，非常關注事件，相關官員會跟進。

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麥科馬克接受訪問時稱，澳洲與中國關係是雙向的，中國需要澳洲，澳洲也需要中國；澳方希望確保所做的一切經過細心考慮，商務部長和外交官員正跟進事件。

麥考馬克強調，中國煉鋼廠和發電廠需要高品質的澳洲煤炭，並指中國很久以前就是澳洲的客戶，他們了解澳洲煤炭、鐵礦石和其他資源的品質。

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用於發電的燃料煤是澳洲第二大對華的出口商品，僅次於鐵礦石。

在野黨工黨的前任澳洲財政部長斯旺（Wayne Swan）表明，支持執政黨的立場，斥「中國愈來愈蠻橫」。

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《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）引述中國消息稱，中國部分發電廠已接獲指示，要停用澳洲燃料煤。

雖然消息未被證實，但由於中澳關係惡化，再加上去年發生澳洲煤貨船不准在中國卸貨長達45天，所以中國發電廠停用澳洲燃料煤的消息，已引起澳洲業界關注。

中國「我的鋼鐵」網站於周二（19日）報道以上的市場傳聞，指未知其他種類的澳洲煤炭是否受影響。但報道同時指出，消息屬實的可能性不高，中國南方的發電廠已受缺煤問題困擾。

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記者：韓羚