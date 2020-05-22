【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落

▲ 全國人大公布建立港版國安法，外界擔心影響香港營商環境，中國失重要窗口。惟達里奧仍看好中國，稱中國實力快速增強，斷言中國經濟規模很快追上美國。

全國人大宣布將訂立港版國安法，勢加劇中美角力，不少人擔心香港營商環境受損，進而影響外資進出中國。惟有對沖基金之王之稱的達里奧（Ray Dalio）看好中國，看淡美國，指中國力量快速增強，美國的全球最大經濟體地位快將被中國取代。中國官媒強調國安法令「一國兩制」重拾正軌，行穩致遠。

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對沖基金橋水創辦人達里奧在LinkedIn發表文章，指美國雖是世上最強國家，但不是領先很多（the United States is now the most powerful empire by not much），且相對而言正在變弱（in relative decline）。

另一邊廂，達里奧對中國相當看好，稱中國力量快速加強，沒有任何其他國家可追上（Chinese power is rapidly rising, and no other powers come close），斷言中國快將取代美國，成為世上最大經濟體。

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認為中國處境較佳，並快將超越美國的商界領袖不僅達里奧，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯（Elon Musk）亦對中國經濟充滿信心，曾預期中國經濟規模將成長至遠超美國。

全國人大今日（22日）公布建立香港國安法的決定草案，授權人大常委制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動，而行政長官要就特區履行維護國家安全職責，開展國家安全教育，依法禁止危害國家安全行為等情況，定期向中央政府提交報告等。

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美國政界高度關注事件，斥國安法損害香港自治，揚言出手反制；人民網發表評論指，香港特區缺乏系統有效法律規制和執行機制，成為維護國家安全短板，填補漏洞理所當然、勢在必行。

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責任編輯：文青青

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