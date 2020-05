【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落

▲ 全國人大公布建立港版國安法,外界擔心影響香港營商環境,中國失重要窗口。惟達里奧仍看好中國,稱中國實力快速增強,斷言中國經濟規模很快追上美國。

全國人大宣布將訂立港版國安法,勢加劇中美角力,不少人擔心香港營商環境受損,進而影響外資進出中國。惟有對沖基金之王之稱的達里奧(Ray Dalio)看好中國,看淡美國,指中國力量快速增強,美國的全球最大經濟體地位快將被中國取代。中國官媒強調國安法令「一國兩制」重拾正軌,行穩致遠。

對沖基金橋水創辦人達里奧在LinkedIn發表文章,指美國雖是世上最強國家,但不是領先很多(the United States is now the most powerful empire by not much),且相對而言正在變弱(in relative decline)。

另一邊廂,達里奧對中國相當看好,稱中國力量快速加強,沒有任何其他國家可追上(Chinese power is rapidly rising, and no other powers come close),斷言中國快將取代美國,成為世上最大經濟體。

認為中國處境較佳,並快將超越美國的商界領袖不僅達里奧,特斯拉(Tesla)創辦人馬斯(Elon Musk)亦對中國經濟充滿信心,曾預期中國經濟規模將成長至遠超美國。

全國人大今日(22日)公布建立香港國安法的決定草案,授權人大常委制定相關法律,切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆政權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區內部事務的活動,而行政長官要就特區履行維護國家安全職責,開展國家安全教育,依法禁止危害國家安全行為等情況,定期向中央政府提交報告等。

美國政界高度關注事件,斥國安法損害香港自治,揚言出手反制;人民網發表評論指,香港特區缺乏系統有效法律規制和執行機制,成為維護國家安全短板,填補漏洞理所當然、勢在必行。

責任編輯:文青青

