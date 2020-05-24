【逆市奇葩】疫情下銷售量不跌反升 文化村逆市開分店

受新冠肺炎疫情影響，不少公司都營運得相當艱難，莫說要提升業績，能保本已相當幸運。專營長者復康用品的文化村在逆市當中絕對是異數，業績不受影響之餘，更積極在逆市擴充。疫情持續，文化村旗下抗疫產品銷量大增，令公司今年首季總銷售額按季增長30%。如果說抗疫產品是文化村生意上位的催化劑，那麽人口老化可謂他們的強大後盾，因本港人口結構老化，老人醫療、復康產品的需求有增無減。文化村第二代掌舵人接掌生意以來，積極重塑品牌，成功扭轉長者復康產品過去的負面形象，過去大半年更積極地逆市擴充，先後在西營盤、元朗開設分店，又成功打入百貨公司開設專櫃，吸納家庭客。

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文化村董事總經理羅凱寧（Stephanie）10年前從父親手上接過文化村這盤生意，對於一位年輕人來說，這絕對是陌生的範疇。不過她卻沒有因此卻步，反而將新一代的看法與現代元素放進生意當中。她說道：「其實一直都想重塑文化村的品牌形象，希望改變外界對復康用品的看法，直至上年，我們正式將品牌重塑，首先是重整採購策略，引入一些新型及優質產品，例如一般老人家很抗拒使用拐杖，文化村便引入助行手推車、希望在老人家老化的過程中，盡量享受更優質的生活，與過往只着眼於醫療功能的產品大有不同。」

近期新冠肺炎疫情打擊各行各業，文化村在疫情開始後，抗疫產品如口罩、家具消毒用品、酒精搓手液等產品需求大增，但與坊間店舖稍有不同的是，文化村對抗疫用品的質素要求相當高，採購嚴格，很多都由日本入口，而所有產品都會提供原產地、證書，因此成功建立口碑。文化村今年首季總銷售額，包括批發、零售，及網上銷售，較去年第四季平均高出30%，增長相當明顯。

逆市拓展業務

Stephanie說︰「今次疫情讓很多從未接觸文化村的客戶認識了品牌，很多年輕客戶尋找抗疫用品時首次踏足我們的店舖，也慢慢認識了更多長者復康產品。」新舊融合正正是文化村近年的發展方向，為了讓各年齡層認識品牌，管理團隊決定於一些新舊結合的地區開設分店，例如去年9月就於西營盤開設分店。今年文化村預計會有兩間新分店，分別為已開幕的元朗店，及將開業的北角店。

能在逆市期間開設分店令文化村管理團隊相當鼓舞，但可以於百貨公司開設專櫃才是他們最感高興的事。文化村今年2月成功進駐一田百貨，設立專櫃。連同一田百貨專櫃，文化村現時一共有7家分店（分別位於中環、跑馬地、紅磡、九龍城、西營盤、元朗），進駐港九新界各區。

在一田百貨設立專櫃，為文化村開創了新零售模式。他們擺放於專櫃的貨品，與專門店都有所不同，為品牌成功開拓新客源，尤其以家庭客的增長最為明顯。過往百貨公司對老人復康、醫療產品相當抗拒，主要擔心影響公司形象與消費氣氛。問到如何說服百貨公司讓品牌進駐，Stephanie說：「主要是形象工程奏效，加上事前做足資料搜集，引用了日本百貨公司的情況，讓對方明白老人復康產品的形象其實不如想像般負面，在人口老化下相關產品需求亦相當龐大，其實在日本，長者復康專櫃與嬰兒用品專櫃更是業績保證。」

建立互動銷售關係

文化村在銷售方面下了不少苦功，公司早於一年前定下目標，每年要開設3家分店，而開設實體店之餘，文化村也增設網上平台，讓顧客可以網上購物，還提供送貨服務。在疫情期間，網上平台的銷售額更有明顯增長，比起去年同期，網上銷售佔總銷售額的比率多出3倍。銷售硬件一應俱全，然而前綫銷售人員也不可忽略，文化村副總裁陳建鴻（Kenneth ）指出︰「一買一賣的銷售方式很難全面照顧客戶需要，我們更想視客戶為朋友，建立良好關係，於是我們向員工提供培訓計劃，希望能為文化村的客人們提供意見，再為他們揀選合適的產品，令客人在文化村有更好的購物體驗。」

文化村除了經營復康產品專門店之外，還在各區經營老人院，真正能提供一條龍服務。問及文化村未來有什麽目標，Stephanie表示：「我們希望能做到如文化村名字含義一般，將老一代的文化傳承下來，也為長者提供一個能安心老去的社區。」最後Stephanie也希望，文化村可以運用在業界的影響力，讓大家知道在一個傳統行業，都可以與時並進，無論在銷售形式或產品選購上都能緊貼時代，為行業來一番新氣象。

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