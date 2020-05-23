【中概股回歸】中美角力升溫　一文看清36隻潛在回巢中概股

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【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？
中美角力升級，繼中美金融戰後，港版國安法隨時令局勢再升溫。中概股回歸相信已成主旋律，除了京東、網易等為人熟悉的中概股，根據華興證券統計，目前有36間符合港交所 （00388） 2018年上市新規要求、有可能尋求在港二次上市的中概股。（見下表）
|股份
|行業
|2019年收入（億港元）
|2021預測市盈率（倍）
|京東
|互聯網、電商
|6545
|28.4
|網易
|娛樂
|672
|20.2
|百度
|互聯網服務
|1219
|13.1
|好未來
|互聯網教育
|256
|62.1
|中通快遞
|速遞
|251
|26.8
|新東方
|互聯網教育
|243
|27.5
|百勝中國
|餐飲
|688
|24.3
|携程網
|互聯網旅遊
|405
|20.3
|唯品會
|電商
|1055
|10.3
|華住酒店集團
|酒店
|127
|32.5
|汽車之家
|汽車
|96
|17.9
|萬國數據
|IT服務
|47
|n/a
|微博
|媒體
|138
|13
|歡聚
|媒體
|290
|12.4
|陌陌
|串流視頻和手機遊戲
|193
|7.9
|前程無憂
|人力資源服務供應商
|45
|22.4
|泰邦生物
|生物醫藥
|39
|21
|和黃醫藥
|醫藥
|16
|n/a
|N
|快遞
|399
|23.7
|新浪
|媒體
|169
|11.6
|寶尊電商
|電商
|83
|169
|世紀互聯
|IT服務
|43
|125.2
|拼多多
|社交電商
|342
|90.1
|騰訊音樂
|娛樂
|289
|24.1
|愛奇藝
|娛樂
|329
|n/a
|Bilibili （簡稱B站）
|娛樂
|77
|n/a
|跟誰學
|互聯網教育
|24
|37.6
|金融壹賬通
|軟件
|26
|n/a
|虎牙直播
|娛樂
|95
|9.1
|金山雲
|軟件
|44
|n/a
|蔚來
|汽車
|89
|n/a
|鬥魚
|娛樂
|83
|14.4
|富途證券
|投資
|11
|28.4
|蛋殼公寓
|酒店
|80
|n/a
|樂信
|消費者金融
|120
|4.1
|360金融
|消費者金融
|105
|2.9
華興證券指出，在最近數月，美國政客提出以各種理由迫使中概股從美國退市，並限制美國資金投資中國股票，相信此類爭端將繼續成為今年美國總統競選期間的主要議題之一，預計將有越來越多新經濟公司在港上市。
目前在美國上市的中概股中，大部分屬新經濟股，若它們齊齊來港第二上上，將重塑港股格局。
編輯：吳敏芳
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