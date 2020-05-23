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【中概股回歸】中美角力升溫　一文看清36隻潛在回巢中概股

金融經濟 09:00 2020/05/23

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中概股回歸相信已成主旋律。

中美角力升級，繼中美金融戰後，港版國安法隨時令局勢再升溫。中概股回歸相信已成主旋律，除了京東、網易等為人熟悉的中概股，根據華興證券統計，目前有36間符合港交所 （00388） 2018年上市新規要求、有可能尋求在港二次上市的中概股。（見下表）

股份 行業 2019年收入（億港元） 2021預測市盈率（倍）
京東 互聯網、電商 6545 28.4
網易 娛樂 672 20.2
百度 互聯網服務 1219 13.1
好未來 互聯網教育 256 62.1
中通快遞 速遞 251 26.8
新東方 互聯網教育 243 27.5
百勝中國 餐飲 688 24.3
携程網 互聯網旅遊 405 20.3
唯品會 電商 1055 10.3
華住酒店集團 酒店 127 32.5
汽車之家 汽車 96 17.9
萬國數據 IT服務 47 n/a
微博 媒體 138 13
歡聚 媒體 290 12.4
陌陌 串流視頻和手機遊戲 193 7.9
前程無憂 人力資源服務供應商 45 22.4
泰邦生物 生物醫藥 39 21
和黃醫藥 醫藥 16 n/a
N 快遞 399 23.7
新浪 媒體 169 11.6
寶尊電商 電商 83 169
世紀互聯 IT服務 43 125.2
拼多多 社交電商 342 90.1
騰訊音樂 娛樂 289 24.1
愛奇藝 娛樂 329 n/a
Bilibili （簡稱B站） 娛樂 77 n/a
跟誰學 互聯網教育 24 37.6
金融壹賬通 軟件 26 n/a
虎牙直播 娛樂 95 9.1
金山雲 軟件 44 n/a
蔚來 汽車 89 n/a
鬥魚 娛樂 83 14.4
富途證券 投資 11 28.4
蛋殼公寓 酒店 80 n/a
樂信 消費者金融 120 4.1
360金融 消費者金融 105 2.9

華興證券指出，在最近數月，美國政客提出以各種理由迫使中概股從美國退市，並限制美國資金投資中國股票，相信此類爭端將繼續成為今年美國總統競選期間的主要議題之一，預計將有越來越多新經濟公司在港上市

目前在美國上市的中概股中，大部分屬新經濟股，若它們齊齊來港第二上上，將重塑港股格局。

編輯：吳敏芳

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