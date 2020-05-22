愉景灣津堤千呎大宅　6年蝕近700萬

據土地註冊處資料顯示，愉景灣津堤1座高層單位，實用面積1,732平方呎，剛以2,050萬元易手，實用呎價11,836元。據悉，原業主於2014年1月，以2,602萬元購入單位，持貨6年後易手，現帳面蝕552萬元，若計釐印費及代理佣金，料蝕近700萬元。

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值得留意的是，近期蝕讓成交，都以大單位為主，叫價動輒過千萬元，即不能申請高成數按揭，非一般買家可買。事實上，受惠新按保計劃，樓市兩極化，皆因1,000萬元以下的單位，可申請高成數按揭，在購買力釋放的支持下，終致這類單位近期愈炒愈貴。事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.54點，創12周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇更認為，樓價見底回升，並將進入新一輪升浪。

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不過，今日市場再添變數，皆因全國人大計劃審議「港版國安法」，各界反應不一，看淡者認為，恒指率先急跌1,349點，創近5年來最大跌幅，或證明這是利淡信號，更可能影響買家入市信心，終致樓價短期下跌。

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