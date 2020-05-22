  • 28°C
香港時間 : 2020522日 (五) 17:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

愉景灣津堤千呎大宅　6年蝕近700萬

股樓投資 17:07 2020/05/22

分享：

據土地註冊處資料顯示，愉景灣津堤1座高層單位，實用面積1,732平方呎，剛以2,050萬元易手，實用呎價11,836元。據悉，原業主於2014年1月，以2,602萬元購入單位，持貨6年後易手，現帳面蝕552萬元，若計釐印費及代理佣金，料蝕近700萬元。

相關文章：傲瀧業主硬哽印花稅　不足三年蝕170萬

值得留意的是，近期蝕讓成交，都以大單位為主，叫價動輒過千萬元，即不能申請高成數按揭，非一般買家可買。事實上，受惠新按保計劃，樓市兩極化，皆因1,000萬元以下的單位，可申請高成數按揭，在購買力釋放的支持下，終致這類單位近期愈炒愈貴。事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報177.54點，創12周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇更認為，樓價見底回升，並將進入新一輪升浪。

相關文章：【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？

不過，今日市場再添變數，皆因全國人大計劃審議「港版國安法」，各界反應不一，看淡者認為，恒指率先急跌1,349點，創近5年來最大跌幅，或證明這是利淡信號，更可能影響買家入市信心，終致樓價短期下跌。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

相關文章

屯門利寶大廈235萬沽　低市價近三成
2020/05/15
屯門利寶大廈235萬沽　低市價近三成
旺角曉珀三房　5年蝕120萬
2020/05/20
旺角曉珀三房　5年蝕120萬
臨簽約前縮沙　一個多月後入市俾多40萬
2020/05/20
臨簽約前縮沙　一個多月後入市俾多40萬
二手市場 愉景灣

下一篇文章

【碩話你知】五不窮 六絕定可探底翻身？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽
【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【另類商機】美國女大學生賣「腳照」月賺4萬　
【另類商機】美國女大學生賣「腳照」月賺4萬　
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【港股開市】恒指早段跌近800點　本地地產股重創
【港股開市】恒指早段跌近800點　本地地產股重創