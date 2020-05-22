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【港版國安法】本港地產股NAV折讓至少五成　急跌後可撈底嗎？

金融經濟 16:21 2020/05/22

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投資者憂慮社會運動或會大規模重燃，加上不明朗因素困擾下，外資或會先行調走資金，令本港地產股受到信心問題的陰霾籠罩。

中央推港版國安法，市場除憂慮香港會失去獨立關稅區地位，更擔心社會運動會重燃，進一步打擊本港經濟，本地零售及地產股遂成跌市重災區。新鴻基地產 （00016） 、新世界發展 （00017） 、長實 （01113） 等本港地產股跌幅普遍逾8%，其中領展 （00823） 創3年低，太古 （00019） 更跌至11年低位。

交銀國際聯席董事（房地產研究）謝騏聰指，本港樓市近日走勢不差，地產股急跌，相信與投資者憂慮社會運動或會大規模重燃有關，加上不明朗因素困擾下，外資或會先行調走資金，令本港地產股受到信心問題的陰霾籠罩，不排除港股會進一步下挫1000至2000點，本港地產股亦有機會再挫10%。

地產股價較NAV折讓至少五成

現時本港地產股的股價較每股資產淨值（NAV）折讓幅度約50%，收租股折讓幅度更大，達60%至70%。謝騏聰稱，雖然本港地產股估值偏低，但短期仍避免沾手。

他認為，住宅、寫字樓及零售收租中，宜避開零售收租股，因本港零售市場可能會再次轉差。住宅方面，剛性需求仍在，相信短期心理因素消除後，發展商重新推盤，對樓市仍有支持。

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記者：陳韻妍

香港股票 發展商 經濟 太古股份公司 A（00019） 領展房產基金（00823） 長實集團（01113） 每股資產淨值 零售 國安法 新世界發展（00017）
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