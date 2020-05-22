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Facebook展示VR辦公室概念　為遙距辦公作準備

科技 17:35 2020/05/22

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Facebook最新還展示了未來VR（虛擬實境，Virtual Reality）個人工作空間的概念影片，未知會否用於下一款Oculus產品之上。

虛擬實境 （VR）裝置市場的競爭愈趨激烈，Facebook早於2014年收購Oculus公司助開拓VR市場，去年發布的無綫頭戴式裝置Oculus Quest，市場反應亦見良好。Facebook最新還展示了未來VR（虛擬實境，Virtual Reality）個人工作空間的概念影片，未知會否用於下一款Oculus產品之上。

從該短短8秒的VR工作空間概念影片，可見其展示了在VR環境下，能同時並列三個視窗辦公。可以輕掃、滑動以重新排列。

還可結合VR裝置、追蹤用戶手指，能讓用戶在現實世界中的鍵盤輸入，同時使用虛擬按鍵。

>>>【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用

>>>【新冠肺炎】疫情全球大流行　「在家工作」或恆常化

事實上，Facebook去年亦啟動了Oculus for Business平台，以支援各行業輕鬆採用及部署VR，改變工作場所，以及用於專業培訓之上。加上Facebook 行政總裁Mark Zuckerberg最新表示，在未來5至10年內，將有約5成員工將長期實行在家工作。該VR應用未來或有機會推出作企業推行在家工作的方案！

>>>【在家工作】遙距IT工作最重視溝通　需恆常了解團隊挑戰

責任編輯：張寶燕

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